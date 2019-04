Şedinţă extraordinară la o mănăstire din Snagov pentru vizita Papei. Ce face locul atât de special

Toţi episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România s-au reunit pentru a pune la punct detaliile vizitei Papei Francisc de la sfârşitul lunii mai.

Întâlnirea a început cu o şedinţă extraordinară ţinută la o mânăstire din Snagov, construită după vizita Papei Ioan Paul al II-lea, la noi în ţară acum 20 de ani.

16 episcopi romano şi greco-catolici veniţi din toată ţara, alături de episcopul romano-catolic de Chişinău s-au întâlnit la aceeaşi masă pentru a stabili fiecare pas pe care îl va face Papa Francisc la noi.

Mânăstire din Snagov, loc special pentru Papa Ioan Paul al II-lea

Este o mobilizare uriaşă, având în vedere că Suveranul Pontif va vizita mai multe locuri din ţară. Inclusiv vecinii din Ungaria şi-au anunţat prezenta în număr foarte mare.

LASZLO BOCSKEI, episcop al Diacezei romano-catolice Oradea: "Bineinteles că vizita Papei Francisc este tema principală. Foarte mulţi pelerini s-au organizat deja pentru a participa şi vor călători cu autocare, dar avem şi un tren special care va duce pelerinii la Miercurea Ciuc''.

Sedinta extraordinară a conducătorilor Bisericii Catolice are loc la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani Desculţi din Snagov, construită între 2003 şi 2014, în memoria vizitei Papei Ioan Paul al II-lea in ţara noastră din 1999. Acela a fost momentul în care s-a decis ridicarea acestei mănăstiri, tocmai de aceea în altar apare şi Papa Ioan Paul al II-lea, iar construcţia are o arhitectură unică în Europa.

Aici trăiesc şi 4 călugări carmeliţi veniţi din Italia în 2000. Părintele Antonio Prestipino este cel care se îngrijeşte de mănăstire.

Fresca în mozaic din interiorul mănăstirii a fost realizată de

23 artişti conduşi de teologul Marko Rupnik, cel care a făcut lucrări celebre la Vatican. Pentru mănăstirea de la Snagov au folosit diverse tipuri de marmură

Cupola bisericii este acoperită de bârne din lemn, iar fierul forjat este sub forma unor harpe. Întinsă pe 10 hectare, mănăstirea are şi 150 de locuri de cazare în 48 de camere.

În paralel, în ţara se lucrează la toate detaliile ce ţin de vizită Papei. La Iaşi, de pildă, Suveranul Pontif va sta pe un scaun special realizat pentru acest eveniment. Meşterul a muncit trei săptămâni.

Tâmplarul a mai pregătit şi un suport de icoană pentru locul în care Papa Francisc va rosti discursul pentru credincioşii strânşi la Iaşi.