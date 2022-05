Mulți tineri din Țara Oașului lucrează în străinătate și își construiesc vile, dar nu au de gând să se întoarcă în țară

StirilePROTV

Este forfotă în Țara Oașului. Mulți dintre cei plecați la muncă în străinătate au revenit după pandemie pentru a-și termina casele.

Alții au trimis bani pentru lucrări, în timp ce bătrânii au rămas să păzească vilele cu camere goale. Deși investesc zeci de mii de euro in locuințe, numeroși proprietari nu știu dacă se vor mai întoarce vreodata în țară.

Nelu și Florica au ajuns în localitatea Racșa, din Satu Mare, în urmă cu două săptămâni. Cei doi soți lucrează în Anglia, în construcții, și își ridică în țară o casă impunatoare, chiar dacă știu că șansele să revină sunt mici.

Nelu Ciută, muncitor român în Anglia: "Am venit să ne facem în casă și noi ce putem. Am adunat și bănuți. Pentru asta am lucrat în Anglia, să renovăm aici. Aici o să facem un living mare. Nu se știe dacă ne întoarcem definitiv. Soacra mai vine să vadă, să nu fure cineva de pe aici".

Dacă în timpul verii Țara Oașului e plină de viață, la nunțile cu mii de invitați, zilele acestea doar zgomotul bormașinii mai sparge liniștea. Cei mai mulți își investesc banii câștigați în străinătate în case care vor să fie fala satului, deși nu știu când vor locui în ele.

Maria Pop, localnică: "În construcții, ginerele, și merge cu fata când trebuie sa lucreze, dar sunt bucuroasă că s-au întors și sunt acasă".

Ionuț Malanca, consilier Primăria Racșa: "În ultimele săptâmâni, tot mai mulți localnici s-au întors acasă și au reluat lucrările la construcțiile sistate în pandemie. Pe o perioadă mai scurtă s-au întors, însă vor reveni în luna august și vor continua".

În timp ce pe multe ulițe meșterii lucrează de zor, alte case stau goale, cu lacătul pe ușă. Lângă locuințele cu etaj, părinții celor care lucrează în străinătate stau în case mai mici, cu speranța că, într-o zi, nepoții se vor întoarce definitiv acasă.

Flore Leușca, localnică: "Eu sunt mai bătrână și stau aici, că aici am stat toată viața. Lucrează în Anglia. Mi-e greu, că sunt bătrână, dar fac ce pot".

Chiar dacă și prețurile la materialele s-au dublat în ultimele luni, iar meșterii sunt greu de găsit, oșenii continuă să construiască. Cei mai mulți le-au spus însă celor de acasă că nu au de gând să se întoarcă definitiv în țară. Cel puțin, deocamdată.