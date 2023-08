Scrisoarea misterioasă găsită într-o sticlă care plutea pe mare. A fost descoperită după patru ani. Ce conținea mesajul

Un cuplu din New Jersey a găsit o sticlă care plutea pe mare în care se afla un mesaj misterios scris de o fată.

Cuplul a reușit în mod miraculor să ia legătura cu expeditorul scrisorii. Tatăl fetiței este cel care și-a dat seama că fiica sa este în centul poveștii care a devenit virală.

Sticla în care se afla mesajul fetiței a fost găsită la aproape 5.000 de kilometri distanță, după patru ani în care a călătorit prin Oceanul Atlantic.

Descoperirea a fost făcută săptămâna trecută de un cuplu din New Jersey. Frank și Karen Bolger au intrat acum în contact cu autoarea scrisorii, Aoife. Ea a scris mesajul din sticlă pe 17 iulie 2019.

Aoife Bryne, care locuiește în Irlanda, a luat legătura cu familia care a găsit sticla după ce a văzut o știre legată de acest subiect.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Am găsit această sticluță și am spus: „Trebuie să pun un mesaj în ea. Nu-mi voi face speranțe că cineva o va primi". Și am aruncat-o direct în mijlocul oceanului", a spus autoarea scrisorii.

Cuplul aduna gunoiul de pe Street Beach din Wildwood, New Jersey, când au observat sticla.

„Am găsit sticla în niște alge marine chiar la marginea apei. A trebuit să o ducem acasă pentru a scoate biletul, atât de strâns era blocat în sticlă", a spus Frank.

Biletul, care era parțial deteriorat și nu conținea date de contact, avea următorul mesaj: „Nu am găsit nimic. Salutări din Irlanda. Am aruncat această sticlă în mare pentru ca cineva să o găsească într-o altă zi. Nu voi ști dacă cineva a găsit-o, dar sper să fie găsită".

Frank și Karen au trimis imaginile cu scrisoarea la revista Wildwood Sun by the Sea. După descoperirea făcută, cuplul s-a hotărât să dea de urma misteriosului expeditor, conform Mirror.

Vestea despre misiunea cuplului a devenit rapid virală, ajungând în cele din urmă la autoarea scrisorii, Aoife Byrne, din Bray, Irlanda. Tatăl lui Aoife, Martin, a urmărit știrile la un post local de televiziune irlandez și a aflat despre cuplul din New Jersey care căuta autoarea unei scrisori. Și-a dat seama că fata pe care o căutau este fiica sa.

Aoife a intrat în legătură cu familia care a găsit sticla și le-a trimis un bilet pentru a-și dovedi identitatea.

