Scriitorul Henry Patterson, autorul bestsellerului ''The Eagle Has Landed'', a murit

Getty

Scriitorul britanic Henry Patterson, autorul unor romane thriller de mare succes, precum "The Eagle Has Landed", a murit la vârsta de 92 de ani, a anunţat duminică agentul său de presă, citat de BBC.

Henry Patterson, care a început să publice cărţi poliţiste în perioada în care lucra ca profesor, a scris 85 de romane între anii 1959 şi 2017.

Reprezentanţii editurii HarperCollins au anunţat că scriitorul a murit sâmbătă în locuinţa lui de pe insula Jersey din Canalul Mânecii, în prezenţa membrilor familiei sale.

Romanul său "The Eagle Has Landed", despre un complot nazist ce viza răpirea lui Winston Churchill în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost publicat sub pseudonimul Jack Higgins, s-a vândut în peste 50 de milioane de copii şi a fost adaptat într-un film.

Ecranizarea sa din 1976 i-a avut în rolurile principale pe actorii Robert Duvall, Donald Sutherland şi Michael Caine.

Cărţile scrise de Henry Patterson s-au vândut în peste 250 de milioane de copii la nivel mondial, iar printre cele mai cunoscute dintre ele se află volume precum "Comes the Dark Stranger", "Hell is Too Crowded" şi "To Catch a King".

Scriitorul britanic s-a născut în Newcastle upon Tyne, şi-a petrecut copilăria în Belfast şi s-a mutat apoi în Leeds.

A scris primele sale romane în timpul liber pe care îl avea după ce a devenit profesor şi a primit un avans de 75 de lire sterline pentru romanul lui de debut, "Sad Wind from the Sea", publicat în 1959.

Ultima lui carte, "The Midnight Bell", a fost publicată în 2017 şi a devenit bestseller în Marea Britanie, conform listei Sunday Times.

Reprezentanţii editurii HarperCollins au dezvăluit că înainte de publicarea ultimei sale cărţi se refereau la renumitul scriitor britanic folosind apelativul "The Legend" ("Legenda").

Scriitorul a fost căsătorit de două ori - cu Amy Hewitt în perioada 1958-1984 şi cu Denise Palmer din 1985 până în prezent - şi a avut din primul lui mariaj patru copii: Sarah, Ruth, Sean şi Hannah.