Scriitoarea Fay Weldon a murit la 91 de ani. Care a fost bestsellerul britanicei

Fay Weldon a murit la vârsta de 91 de ani, după ce a suferit o fractură și un AVC. Scriitoare britanică era cunoscută pentru romanul său „The Life And Loves Of A She-Devil".

Fay Weldon anunţase anterior pe site-ul său că a fost internată cu o fractură la spate şi că ulterior a suferit un accident vascular cerebral, transmit agențiile DPA și Agerpres.

„Anunţăm cu mare tristeţe decesul lui Fay Weldon (CBE), autoare, eseistă şi dramaturgă. Ea a murit în pace în această dimineaţă", a transmis miercuri seara familia scriitoarei.

Weldon a primit în 2001 titlul onorific de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE) acordat de regina Marii Britanii.

De-a lungul vieţii, Fay Weldon a publicat peste 30 de romane, dar şi nuvele şi piese pentru televiziune, radio şi teatru.

Unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale, "The Life And Loves Of A She-Devil", din 1983, adaptat ulterior pentru micile şi marile ecrane, relatează povestea unei femei care face tot posibilul pentru a se răzbuna pe soţul infidel.

După o carieră prolifică în care a fost recompensată cu numeroase premii, Weldon s-a retras din activitate în 2021.

Reprezentanţii The Booker Prizes, care acordă în fiecare prestigioasele premii literare Booker Prize şi International Booker Prize, şi-au exprimat într-o postare publicată pe contul de Twitter al fundaţiei "întristarea" la aflarea veştii referitoare la decesul autoarei britanice, amintind totodată că Fay Weldon "a susţinut unul dintre cele mai memorabile discursuri din istoria Booker" în perioada în care a făcut parte din juriul competiţiei.

Printre personalităţile care i-au adus un omagiu lui Weldon s-a numărat autoarea Joanne Harris, care a postat pe Twitter: "RIP Fay Weldon: ce pierdere şi ce femeie remarcabilă".

Dată publicare: 05-01-2023 10:31