Școlile din România care arată "ca afară". Cum au fost transformate radical

Printre multe altele, suntem codaşii Europei şi la calitatea sistemului de educaţie, iar asta o să ne coste pe termen lung.

În lipsa unei strategii şi a unor obiective coerente, mai mulţi oameni de afaceri, alături de profesori străini, au pus bazele ''Academiei de Valori în Educatie''. 40 de directori au participat la un curs de lidership, timp de un an, unde, ajutaţi de formatori, au reuşit să-şi creeze propria idee despre cum ar trebui să fie şcoala. Iar rezultatele au apărut.

Violeta Dascălu, director de școală: Sunt jucăriile preferate ale fiecărui copil şi fiecare copil are jucăria preferată de acasă. Are o bucăţică de acasă, la şcoală.

Reporter: Ce clasă?

Violeta Dascălu: Clasa a 2-a

Violeta Dascălu este directorul Școlii Gimnaziale “Ferdinand I” din Capitală, unde învaţă 717 copii. Conduce școala de 11 ani şi a înţeles că este nevoie de o schimbare.

Violeta Dascălu: “Asta a fost realitatea: sărăcie, copii în abandon. La noi, dorinţa cea mai mare a fost să aducem copii la şcoală.”

A participat la cursuri de formare iar anul trecut a absolvit ''Academia de Valori în Educatie'' - o organizaţie nonguvernamentala formată din specialişti în învăţământ, oameni de afaceri, profesori din străinătate, părinţi şi elevi.

Violeta Dascălu: “Am făcut un plan pentru un an de zile, plan urmat, monitorizat. L-am observat pas cu pas, lună de lună. Am văzut rezultate: am scăzut la jumătate abandonul şcolar, de la 2 la 0,8.''

Tot aici, alături de alţi 40 de directori, a învăţat cum să atragă fonduri europene.

Aşa a reuşit să doteze clasele cu table interactive şi calculatoare. A convins autorităţile locale să-i ofere cea mai mare sumă de bani alocată pentru un proiect de formare a profesorilor în străinătate: 128 de mii de euro.

Viorica Dascălu: “Colegii mei au nevoie să vadă alta metode, să aibă curaj să iasă cu copiii afară, să utilizeze copiii, să nu fie doar spectatori.”

Şi Stan Stoica, directorul Școlii Gimnaziale numărul 2 din Jilava, a luat măsuri care au schimbat în bine rezultatele elevilor.

Dan Stoica, director: "Strategia noastră e să vedem care sunt nevoile elevului, cum trebuie să arate un elev când iese din şcoala noastră astfel încât el să aibă dezvoltată atât inteligenta emoţională cât şi partea cognitivă şi să se poată integra în societate, să aibă un job să poată să se dezvolte''

Primul pas a fost să-i păstreze pe profesorii buni la catedră. Iar dacă timp de trei ani niciun elev nu a reuşit să promoveze Evaluarea Naţională, anul acesta procentul de succes a ajuns la 30%. Tot el a convins autorităţile locale să-i dea bani ca să transforme o zonă în paragină din curtea şcolii în teren de fotbal.

Pentru a aduce elevii şi mai aproape de şcoala au transformat fosta magazie de lemne a şcolii în acest centru educaţional pentru afterschool. A costat 7 mii de euro, iar banii au fost primiţi de la diverse companii şi ong-uri. Aici se vor proiecta diverse documentare şi filme, dar se vor organiza şi jocuri interactive, iar pentru asta vor fi instruite mai multe cadre didactice car einsa vor lucra gratuit cu elevii.

În prezent suntem pe ultimele locuri în Europa la calitatea sistemului educaţional însă scopul membrilor Academiei de Valori în Educaţie este că România să ajungă în top 10.

Radu Manolescu, fondator AVE: “Un program foarte bine structurat de către specialişti în educaţie, astfel încât sunt luaţi din punctul a în b, astfel încât să îmbunătăţim abandon, analfabetism, etc. Ne-am propus ca până în 2035 să contribuim la o trasnformare a educaţiei în România prin implicarea sistemului de business.''

În Finlanda, de pildă, o platformă formată din profesori, părinţi, specialişti în educaţie şi elevi formează, o dată la 10 ani, un plan cu obiective clare pentru elevi.

De o strategie pe termen lung este nevoie şi la noi.

Reporter: Poate fi implementată?

Violeta Dascălu: Doar daca ne vom hotărî vreodată să facem o strategie şi să nu se schimbe nimic, indiferent ce ministru ajunge la Educaţie, indiferent de partid politic, pentru că aici nu contează decât educația copiiilor. Atât trebuie avut un vedere, nimic altceva”.

