Școala de aviație „Traian Vuia” a rămas cu locuri neocupate din cauza războiului din Ucraina. Este o premieră

Situația internațională îi descurajează, așa că anul acesta au rămas locuri neocupate chiar și la școlile de subofițeri și maiștri militari din aviație.

Până acum, concurența la această disciplină era foarte mare.

La baza aeriană de la Boboc au depus vineri jurământul 120 de elevi ai școlii militare de maiștrii militari și subofițeri a forțelor aeriene „Traian Vuia”. Se pot specializa în trei domenii militare: aviație, rachete și apărare antiaeriană și radiolocație.

Bianca Nechita, elevă: „Fratele meu a fost la liceul militar și încă de mică mergeam la defilările lui, așa că m-a atras foarte mult și am vrut și eu să încerc, și am luptat foarte mult să ajung aici, am făcut multe sacrificii.”

Alexandru Enache, elev: „Am ales o carieră militară pentru că asta îmi doresc de când eram mic, să fiu militar, și nimic nu mă oprește să îmi îndeplinesc visul. Nu am venit în armată cu nicio strângere de inimă, nu m-a interesat că războiul este la granița noastră, eu asta îmi doresc.”

Cătălina Budescu, părinte: „Am avut un pic de strângere de inimă, dar el și-a dorit asta, a zis că ... chiar dacă este război, ei vor fi pregătiți, vor fi antrenați, nu vor fi, nu vor ajunge în prima linie fără cunoștințe.”

Situația internațională descurajează

Anul acesta este pentru prima dată când nu au fost ocupate toate locurile școlii de aviație pentru subofițeri și maiștrii militari. Chiar dacă această meserie le asigură un loc de muncă stabil, situația internațională i-a descurajat pe mulţi tineri să mai aleagă o carieră militară.

Ștefan Cotigă, comandant școala de aviație: „Cu toate că țara noastră ca membru NATO, oferă garanții de securitate maxime, cu toate că suntem membrii ai coaliției, ceea ce ne face să trăim într-un mediu sigur, anul acesta ... nu s-au mai ocupat toate locurile.”

După ce vor termina cursurile școlii de aviație pentru subofițeri și maiștrii militari, tinerii vor fi repartizați la unități militare de profil din țară.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 21-10-2022 17:48