Scene de groază în Dâmbovița, după ce o casă a luat foc: „Cerea ajutor. Era ars complet”

Doi soți sărmani din Dâmbovița sunt loviți de necazuri: bărbatul de 71 de ani a ajuns în comă, la spital, iar soția lui a rămas pe drumuri după ce un incendiu violent le-a distrus căsuța modestă în care locuiau.

Bătrânul a fost transferat la secția de Mari Arși din Timișoara, cu răni grave, iar femeia încearcă să-și revină și să improvizeze un nou adăpost, până ce-i va fi externat soțul. Familia are și datorii și nu știe cum să o scoată la capăt.

Cei doi soți locuiau într-o gospodărie situată pe deal, într-o zonă greu accesibilă. Când casa a luat foc, femeia era plecată la biserica din sat.

Bărbatul a luptat cu flăcările, în zadar.

Proprietara casei arse: „Nimic nu mai am, nimic. Am fost la biserică și când am venit de la biserică m-am întâlnit cu el, era la niște vecini, la poartă, cerea ajutor. Era ars complet.”

Nimeni nu știe exact cum s-a întâmplat nenorocirea. E posibil ca jarul să fi căzut din sobă, pe podea, sau ca omul să fi vrut să aprindă lemnele din sobă cu ajutorul unei substanțe inflamabile.

Vecin: „A bușit nu știu ce acolo, pe urmă flacăra. Bietul om l-am văzut aici, pe stradă, negru de fum. I-a luat casa, i-a luat masa, tot, tot.”

Vecin: „A fost prăpăd. A luat foc, a căutat să facă focul în sobă și au luat foc hainele de pe el. Cu ce o fi dat, cu motorină. A ars și dânsul. Jos au fost niște cartoane, cauciucuri, preșuri și au luat foc.”

Bătrânul a fost dus la spitalul din Târgoviște, dar medicii au decis transferul într-o secție de mari arși, pentru că starea lui se înrăutățea de la un ceas la altul. Soția lui s-a adăpostit la rude, însă oamenii din sat vor să o ajute să-și construiască măcar o cămăruță.

Viceprimarul comunei Șotânga: „Din păcate, o casă veche, din paiantă, cu materiale foarte combustibile. A ars astfel încât, la acest moment nu a mai rămas absolut nimic din această locuință.”

Bătrânii aveau pensii mici și, în plus, făcuseră un împrumut la Casa de Ajutor Reciproc, pentru a-și repara acoperișul casei. Dacă bărbatul va scăpa cu viață, trebuie să plătească și datoria și să amenajeze o nouă locuință.

