Scandalul zborurilor plătite de Nordis, subiectul ultimelor zile de campanie. Contracandidații îi cer demisia lui Ciolacu

Un document publicat de G4Media arată că liderul PSD, Marcel Ciolacu, însoțit de alți social-democrați, ar fi călătorit în 2022 pe Riviera Franceză, cu un avion închiriat de dezvoltatorul imobiliar Nordis, aflat acum în mijlocul unui scandal de fraudă.

Pe lista de pasageri apar și Sorin Grindeanu, dar și Laura Vicol, al cărei soț e asociat în afacerea Nordis. Liderii PSD au negat până acum, în nenumarate rânduri, că ar fi mers cu un zbor închiriat de compania Nordis. De aceea, mai mulți candidați la președinție i-au cerut demisia lui Marcel Ciolacu.

Ciolacu ar fi zburat la Nisa pe banii Nordis

Potrivit G4Media, liderul PSD Marcel Ciolacu și fiul său, împreună cu alți social-democrați, ar fi zburat de la Nisa la București, în 2022, cu un avion privat închiriat de compania imobiliară Nordis. Pe Riviera franceză avea loc Marele Premiu de Formula 1.

Pe documentul de zbor publicat de G4Media apar numele lui Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis, Laurei Vicol, dar și al soțului ei, Vladimir Ciorbă. Aceștia ar fi zburat împreună cu copiii lor, în luna mai 2022, cu un avion privat închiriat de la Țiriac Air de Nordis, companie aflată astăzi în mijlocul unui scandal de fraudă imobiliară. O cursă cu avionul de mici dimensiuni ar fi costat câteva zeci de mii de euro, arată publicația.

Laura Vicol a demisionat de la șefia Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, după ce jurnaliștii de la Recorder au publicat luna trecută o investigație din care reieșea că dezvoltatorul imobiliar Nordis, la care soțul ei Vladimir Ciorbă e asociat principal, ar fi vândut aceleași apartamentele de mai multe ori, păgubind sute de persoane. Compania este acum în insolvență.

Procurorii DIICOT au declanșat în acest caz o investigație pentru constituirea unui grup infracțional organizat și delapidare.

Marcel Ciolacu și Grindeanu au negat că au călătorit pe banii Nordis

Reacția lui Marcel Ciolacu

Anterior publicării acestui document, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au negat orice zbor cu o aeronavă închiriată de Nordis.

Reporter: „Ați fi de acord să răspundeți întrebărilor privind călătoriilor dumneavoastră private în 2022, când erați președintele Camerei Deputaților?”

Marcel Ciolacu: „Unde? În Franța? În 2022 am fost eu în Franța?”

Reporter: „La Nisa”.

Marcel Ciolacu: „Cred că mă confundați. Suntem mai mulți de Ciolacu, de exemplu, în Constanța jumătate din cartea de telefon e nume de aromân. Cred că mă confundați.... vorbim totuși de bani publici”.

După publicarea documentului care arată că a fost în acel avion privat, Marcel Ciolacu a declarat pentru Stirile ProTV:

„În primul rând, nu este un jet privat al lui Nordis, închiriat, nu este închiriat, de către Nordis, fiindcă eu nu am văzut până acum un astfel de document. Dacă am fost într-un jet privat, am fost pe banii mei, personal, am fost cu fiul meu și-n călătorii cu Wizzair, am avut și cadourile mele făcute fiului. Nu am mers niciodată cu vreun avion plătit de altcineva. Am documente care atestă. Nu eram atunci premier, aveam și viață privată, nu suntem o familie care face excese. Vorbim de context, de campanie electorală”.

Reporter: „Dar ați fost pe 22 mai cu Sorin Grindeanu în acel avion?”

Marcel Ciolacu: „Am dat toate facturile, chitanțele, biletele...este viață mea privată”.

Am cerut un punct de vedere și de la ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, fără să primim un răspuns.

Contracandidații de la prezidențiale îi cer demisia

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, îi cere demisia: „Noi am solicitat încă de la început un răspuns cât se poate de clar, am văzut că s-a negat acel zbor, azi au apărut în presă evidențe clare că au fost în acel zbor, inclusiv liderul PSD, și consider că este un gest de onoare să-și dea demisia pentru că nu au recunoscut acest lucru de la început”.

Un mesaj similar a venit și de la Mircea Geoană: „Este acum clar că Marcel Ciolacu și anturajul său au profitat de zboruri de lux din banii păgubiților în țeapa Nordis”.

Și presedinta USR, Elena Lasconi, spune că premierul trebuie să-și dea demisia: „Marcel Ciolacu trebuie să dispară din viața publică, să nu-și paveze drumul spre Cotrocei cu mâinile sistemului. Să-și dea demisia acum, în al 12-lea ceas”.

Președintele AUR, George Simion, a avut o reacție similar: „Președintele Senatului, trebuie să pleci! Prim-ministrul Ciolacu, trebuie să pleci! Să explici și cu Nordisul așa, în drum, pe la procurori”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: