Scandalul care a dus la demisia Ministrului Educației. Dragnea le-a dat dreptate celor de la UDMR

Demisie cu scandal din fruntea Ministerului Educaţiei. Valentin Popa a anunţat că pleacă din Guvern după o discuţie scurtă cu Liviu Dragnea. "Limba română şi România nu sunt de negociat!", a declarat pentru Ştirile ProTV ministrul demisionar.

Motivul invocat are legătură cu solicitarea UDMR de abrogare a ordonanţei care prevede susţinerea orelor de română la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale de către profesori de specialitate . "De data asta, UDMR are dreptate", a fost reacţia şefului PSD, Liviu Dragnea.

După ce a mers la Parlament şi a vorbit cu şeful său de partid, Liviu Dragnea, Ministrul Educaţiei nu a mai participat la şedinţa de Guvern şi şi-a dat demisia din funcţie.

Valentin Popa: "Consider că limba română şi România nu sunt de negociat. Toţi copiii din România trebuie să cunoască limba română pentru a avea o şansă să trăiască şi să muncească în România."

Scandalul a pornit după liderul UDMR Kelemen Hunor a anunţat că protocolul de colaborare parlamentară cu PSD este suspendat, în acest moment. Hunor a cerut abrogarea unei prevederi din Ordonanţa de urgenţă 8/2018, adoptată de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei.

Potrivit textului, predarea Limbii şi Literaturii române la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale se face doar de către profesori cu studii superioare de specialitate .

Liderii UDMR au afirmat că prevederea este umilitoare şi discriminatorie , au cerut eliminarea ei şi chiar demisia sau demiterea ministrului.

Valentin Popa: "Nu putem institui un monopol al predării limbii române la aceste clase de către învăţătorii care susţin orele în limbile minorităţilor naţionale. Solicitarea UDMR are un scop politic şi este mai degrabă centrată pe profesor decât pe elev. Toţi copiii din România trebuie să cunoască limba română pentru a avea o şansă să trăiască şi să muncească în România. Până acum, în 28 de ani, nimeni nu a luat vreo măsură pentru ca aceşti copii să înveţe mai bine limba română. Iată că prima încercare de acest gen este imediat solicitată a fi abrogată".

Liderii maghiarilor au însă altă părere.

Valentin Popa susţine că situaţia din clasele cu predare în limba maternă nu i-a fost povestită de cineva, ci a mers personal în zonă.

Valentin Popa: "Am fost la deschiderea anului şcolar în judeţul Harghita şi am intrat în trei clase a V-a şi a VI-a şi am încercat să dialoghez cu elevii în limba română, însă fără nici un fel de succes. Nici când am plecat şi am spus la revedere, elevii nu au răspuns decât după ce li s-a tradus şi au repetat salutul după profesoara de la clasă. Nivelul de cunoaşte al limbii române era aproape de zero".

Şi directorii unor scoli unde sunt clase cu predare în lumba maternă îl contrazic pe fostul Ministru al Educaţiei:

Csiki Zsolt, directorul Liceului cu program sportiv Tg. Mureş: "Intodeauna s-a predat în limba română, dacă este limba română se preda cu limba română. Eu am asistat la ore deschise. Eu n-am întâmpinat aşa ceva să se predea în limba maghiară limba română, cel puţin la noi. Datoria noastră este ca copilul să înveţe limba şi literatura română să se descurce la evaluările naţionale şi mai deparerte la bacalaureat.”

În acest scandal, liderul PSD le-a dat dreptate celor de la UDMR.

Liviu Dragnea: ”De data asta are dreptate domnul Hunor."

După declaraţia lui Liviu Dragnea, premierul a eliminat în şedinţa de guvern de joi respectiva prevedere, contestată de UDMR.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR: "Am reușit! La cererea noastră, Guvernul a abrogat articolul din ordonanța din luna august, care discrimina elevii maghiari din clasele primare. Limba română va fi predată din nou de învățători maghiari!" a scris imediat pe Facebook, preşedintele UDMR Kelemen Hunor.

Valentin Popa îşi face bagajele de la minister, după doar 8 luni în fruntea învăţământului românesc. El a fost unul dintre cei mai tăcuţi miniştri ai Cabinetului Dăncilă. Adus la Bucureşti de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, unde este rector, Popa a primit încă din prima zi porecla "ministru pamblică".

Valentin Popa: "Mă bucur că am ajuns ziua în care să tai pamblica la acest Book Cafe"

Iar când a ajuns în fata deputaţilor şi senatorilor pentru a fi audiat ca ministru, a încercat o explicaţie la fel de hilară.

Valentin Popa: "Am folosit cuvântul pamblica toată viaţa mea. E un cuvânt din dicţionar, un regionalism, toată viaţa mea am locuit în Suceava, iar şcoala am făcut-o în Iaşi."

PSD urmează să aleagă un înlocuitor, pe care îl va propune preşedintelui Klaus Iohannis.

