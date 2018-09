Ministrul Educaţiei a demisionat, după o discuţie cu Liviu Dragnea

Valentin Popa şi-a dat demisia joi din fruntea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Valentin Popa a avut joi dimineaţă o discuţie cu liderul PSD. El ar fi luat decizia după ce UDMR a cerut demisia sa.

Demisia a ajuns la Secretariatul General al Guvernului joi după-amiază.

Liviu Dragnea, a declarat joi că a discutat cu ministrul Educaţiei despre nemulţumirile minorităţilor şi a adăugat că, de data aceasta, liderul UDMR, Kelemen Hunor, are dreptate când spune că nu va discuta alte proiecte cu cei din coaliţia de guvernare până nu sunt rezolvate problemele din Educaţie.

Întrebat la Parlament dacă a discutat cu ministrul Educaţiei despre nemulţumirile celor de la UDMR, Dragnea a spus: ''Da, am discutat, dar nu e vorba numai de UDMR, este vorba de toate minorităţile, nu numai UDMR a ridicat (această problemă - n.r.), poate ei au fost cei mai vizibili, toate minorităţile au ridicat-o". El a adăugat că aşteaptă soluţia la această problemă de la Guvern.

Dragnea a admis că de data aceasta liderul UDMR are dreptate când spune că între Uniune şi coaliţia de guvernare nu se poate discuta despre alte proiecte legislative până când nu se rezolvă problema din Educaţie. "De data asta are dreptate domnul Kelemen Hunor, are dreptate", a afirmat Dragnea.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că până când nu se rezolvă problema predării limbii române în şcolile generale cu predare în limba maternă nu poate fi deschis subiectul colaborării parlamentare pe proiecte legislative cu PSD - ALDE.

Valentin Popa era ministru al Educaţiei din ianuarie 2018.

Vom reveni cu detalii.