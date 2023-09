Reacția unui sinistrat din Crevedia când a dat ochii cu reprezentanții stației GPL: „Pe mine cine mă ajută acum?”

Cei din urmă s-au oferit să acopere cheltuielile de reconstrucție a locuințelor distruse. Întâlnirea, la care a asistat și primarul, a degenerat însă într-o ceartă, iar sinistrații i-au invitat pe responsabili pe teren, să vadă cu ochii lor ruinele.

Între timp, numărul morților a ajuns la patru. Un bărbat care avea arsuri pe 95% din corp a murit, luni dimineață, la spital.

Avocatul firmei Flagas și un reprezentant al companiei au sosit la sediul primăriei din Crevedia la 14:00 , așa cum anunțaseră cu o seară înainte.

La discuție au venit și o parte din localnicii ca să le afectate de explozii. Fără nicio explicație, primarul a închis inițial ușa jurnaliștilor. Intâlnirea a fost întreruptă brutal de senatoarea Diana Șoșoacă.

Reprezentanții Flagas nu au dat detalii despre suma alocata în total pentru reconstrucția caselor, dar i-au asigurat pe oameni că au încheiat un acord cu o firma de construcții iar lucrările, ar putea începe, spun ei, în câteva zile.

Intre timp, oamenilor li s-a oferit cazare în hoteluri și pensiuni pe cheltuiala patronilor stației GPL. Până acum au stat la căminul cultural din localitate, pe niște paturi de campanie și erau duși cu microbuzul la baza sportivă, ca să se spele. Rămâne de văzut dacă vor accepta oferta.

Florin Cojocaru, avocatul firmei Flagas: „Intenția este să fie acoperite absolut toate pagubele acoperite de oameni. Stricăciuni, animale, bunuri din case”.

Sinistrat din Crevedia: „Eu personal nu doresc o firmă de construcții care să facă ce am avut. Vreau să facem o estimare reală, mai mică sau mai mare cu 2-3 lei, știți cum vine acolo, să fim despăgubiți la realitate. Asta e tot ce ne dorim. Noi suntem casa cu cisternă în ea și casa cu camion în curte”.

Sinistrat din Crevedia: „Un cutremur de două grade o dă jos. Am o femeie paralizată de doi ani de zile. Îmi vine să și plâng de situația pe care o am. Am o fată cu reatard. Sunt singurul care a muncit să întrețin o familie, copiii, soția. Pe mine cine mă ajută acum?”.

Discuția s-a purtat până la urmă în casa unuia dintre păgubiți, dar cu porțile închise.

Zece case sunt distruse în totalitate, iar alte peste 70 sunt avariate parțial de exploziile din Crevedia. Reprezentanții firmei Flagas le-au înmânat localnicilor afectați un formular prin care erau îndemnați să scrie ce pagube au suferit, însă nimeni nu a vrut să îl completeze.

Numărul victimelor decedate a ajuns la patru, după ce un bărbat de 43 de ani rănit în prima explozie de la Crevedia a murit la spitalul Floreasca. Era angajat al stației GPL și fusese internat încă de la început în stare gravă cu arsuri pe 95% din suprafața corpului.

În spitalele din țară mai sunt internați 15 răniți, unul dintre ei este intubat. 12 răniți au fost transferați în străînătate, iar cinci dintre ei sunt de asemenea în stare gravă.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 04-09-2023 19:33