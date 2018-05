Scandal la o şcoală din Piteşti. Părinţii elevilor de clasa I reclamă ca o fetiţă îi bate zilnic pe cei mici

Un scandal monstru a izbucnit la o şcoală din Piteşti, unde părinţii unor elevi din clasa întâi reclamă ca o fetiţă îi bate zilnic pe cei mici.

Oamenii au obţinut certificate medico-legale care atestă agresiunile şi vor să-şi mute copiii din clasă. Dar conducerea şcolii se declară neputincioasă, pentru că părinţii elevei acuzate nu sunt de acord că fata lor să fie evaluată psihologic.

"Copilul spune că nu vrea să mai meargă la şcoală. Noi nu mai avem viaţa", spun părinții.

Părinţii elevilor agresaţi sunt revoltaţi că nimeni nu poate face nimic. Fetiţa acuzată că este agresivă trebuie integrată în colectiv, câtă vreme nu există indicaţia ca ea să urmeze o formă de învăţământ special. Până acum, nu a fost însă evaluată de un psiholog.

Nicolae Iordache, tatăl unei fetiţe:" Pe toţi copiii îi bate, cel puţin jumătate din copii i-a bătut până acum, îi dă cu capul de uşă, de bancă, le pune piedica... "

Constantin Savu, tatăl unui băiat :"Nu am cuvinte, credeţi-mă, am fost şi la urgenţă, la oftalmologie, i-a băgat mâinile în ochi, certificat medico-legal, am făcut sesizări cu 15 semnături de la toţi părinţii, copii agresaţi în clasa întâi".

Când a venit să-şi ia copilul de la şcoală şi a văzut că spiritele sunt încinse, mama fetiţei reclamate a chemat poliţia.

În scurt timp, femeia a cerut şi ajutorul ambulantei, pe motiv că ar fi fost agresata. A refuzat însă transportul la spital.

Directorul şcolii recunoaşte sincer că e depăşit de situaţie.

Psihologul şcolii nu a putut să o consulte pe fetiţa, pentru că mama ei nu şi-a dat acordul.

Augustina Ene, psihologul şcolii :" A refuzat să vină cu fetiţa, pentru că susţine, în continuare, ca fetiţa nu are nicio problemă şi cumva este provocată de colegii de la clasa".

Inspectoratul şcolar ar fi putut cere sprijin la Direcţia pentru Protecţia Copilului, care poate impune evaluarea psihologică a copilului.

Direcţia pentru Protecţia Copilului neagă însă că ar fi primit vreo înştiinţare de la inspectorat. În urmă cu două săptămâni, tot ISJ Argeş a fost sancţionat de Consiliul pentru combaterea discriminării pentru că a asistat pasiv la un conflict asemănător. În acel caz, lucrurile au degenerat, iar un băiat cu probleme speciale a avut mult de suferit.