Scandal între cinci șoferi de camion întorși din Italia și polițiști, din cauza carantinei

Cinci şoferi de camion care s-au întors în ţară, din Italia, cu un microbuz, susţin că au trăit un adevărat calvar în ultimele două seri.

Au intrat în ţară prin vama de la Cenad, de unde, spun ei, au fost escortaţi de către poliţişti şi jandarmi pe un traseu lung și anevoios.

Oamenii îşi doreau să fie ţinuţi în carantină în judeţele de unde provin, însă în final autorităţile au reuşit să-i convinga să rămână izolaţi într-un centru din Prahova.

Șoferul microbuzului, către un polițist: „Eu nu rămân aici! Eu fug de aici! Crede-mă, eu nu rămân aicea! Păi dacă mie mi-a zis, te duc la Brăila! Eu fug, nu rămân aicea! De ce m-a mințit?! Păi eu am fost corect, că nu fug pe autovie! Am condus 40 de ore într-una! Am două zile de când nu mănânc nimic”.

Oamenii spun că, de la intrarea în țară, au fost plimbați timp de peste 30 de ore, fără să mănânce și fără să se odihnească.

Șofer: „Am trecut așa, Italia, Franța, Austria, Slovenia, nimeni nu ne-a întrebat! Când am ajuns în România, ne-a clacat! Pac! Cu mascații! Nu îți explic cum ne-au tratat”.

Un alt șofer: „Ne-a plimbat toată țara, în bătaie de joc, n-am mâncat de aseară, de la 1. Nu am mâncat decât un sandviș, tot suntem plimbați. Am venit pe partea Olteniei de am ajuns la București. De acolo până aici nu se știe soarta noastră”.

Șoferii s-au întors din Prato, Italia, și sperau că vor putea fi ținuți în carantină în județele de unde provin.

După câteva ore petrecute pe autostrada București - Ploiești, toți cei cinci șoferi au acceptat în cele din urmă să fie duși într-un centru de carantină din Prahova.