Scandal în Portul Constanța după un experiment. Cât de ușor pot trece traficanții de droguri de controalele instituțiilor

A încercat să demonstreze cât de ușor pot trece traficanții de droguri de controalele instituțiilor de stat. Liderul de sindicat a susținut pe rețelele de socializare că ar fi cumpărat un pachet de așa-zise droguri de pe o navă din portul Constanța. Și s-ar fi plimbat prin tot portul, cu el pe bordul mașinii, fără să fie controlat.

Cosmin Andreica, președinte al Sindicatului Europol: „Suntem în port. Tocmai ce am coborât de pe navă, am vorbit cu niște muncitori și am primit acest pachet, de foarte bună calitate, ne-au asigurat că e ce trebuie, se și vede, în fine nu are rost. 100.000 de euro un kilogram de cocaină pe piață neagră. Cine m-a controlat sau verificat? Nimeni. Voi încercă să ies cu acest pachet pe porțile portului unde avem agenți de securitate, politie militară, politie de frontieră. Important e că tot acest port e lăsat sub oblăduirea unei singure patrule de poliție.”

Așa a început experimentul liderului de sindicat Europol. Fostul polițist a vrut să demonstreze că Portul Constanța nu este suficient de securizat și că de fapt este cea mai mare poartă de intrare a drogurilor în Europa.

Cosmin Andreica, președinte al Sindicatului Europol: „Suntem în portul Constanța la biroul vamal. Avem în mână pachetul de făină. Este un kilogram de marfă de cea mai bună calitate care pe piață neagra se vinde cu 100 de euro gramul. Nu cred că știți ce haos e în acest port legate de modul în care oamenii pot să intre sau să iasă cu orice doresc."

În portul Constanța paza este asigurată de o firmă specializată. Procedurile spun că atunci când o navă străină intră în port, Căpitănia este cea care este anunțată. O echipă formată din polițiști de frontieră, vameși, ofițeri de la căpitănie și medici de la Direcția de Sanitate Publică urcă la bordul vaporului.

Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor: „Se face controlul la pașapoarte, documentele navigatorilor, marfă și bineînțeles unde ai suspiciuni controlezi și marfa. Un marinar poate să se dea jos de pe navă după ce obține buna practică și shore pass adică accesul la uscat, dacă el iese cu o marfă, se iese numai pe la Poarta 1 unde e controlat, legitimat și probabil unde se ridică suspiciuni este și controlat corporal. ”

Surse din cadrul Inspectoratului General de Poliție spun că verifică dacă liderul de sindicat a încercat sau nu să cumpere droguri.

Pe de altă parte liderul de sindicat Cosmin Andreica susține că totul a fost un experiment prin care a vrut să arate că în portul Constanța nu ar exista resurse logistice și nici polițiști pregătiți să combată traficul de droguri.

Dată publicare: 21-12-2023 17:41