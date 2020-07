Acuzaţii în Poliţie. Sindicaliştii spun că agenții sunt trimiși la bolnavii de Covid-19

Sindicaliştii din Poliţie acuză conducerea IGPR că, ”într-un heirupism de partid”, îi expune intenţionat pe poliţişti riscului infectării cu coronavirus, scrie news.ro.

Aceștia reclamă că polițiștii sunt trimişi la persoane suspecte de coronavirus aflate în autoizolare, pentru semnarea unui proces-verbal.

”Conducerea IGPR, într-un heirupism de partid, îi expune intenţionat pe poliţişti riscului de a se infecta cu noul coronavirus. În ciuda prevederilor Deciziei CCR 458 din 25.06.2020 prin care Ordinul MS 414 din 11.03.2020 privind instituirea masurii de carantina pentru situatia de urgenta de sanatate publică internaţională determinata de infectia cu COVID-19 şi stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarea efectelor epidemiei, in baza caruia s-au instituit /dispus masuri de carantina/izolare este suspendat de drept, fara niciun temei legal politistii sunt trimisi sa intre in contact direct cu persoanele aflate in autoizolare la domicilii. Acestora li s-au înmânat niste procese verbale care trebuie semnate si de catre persoanele suspecte de a fi infectate cu noul coronavirus. Aşa înţelege conducerea Poliţiei Române să îi protejeze pe poliţiştii din linia întâi , expunând-i intenţionat riscului de a fi infectaţi!”, anunţă sindicatul Europol pe pagina de Facebook, prezentând procesul-verbal.

Conform sindicatului, unii dintre poliţişti s-au sesizat că solicitarea este abuzivă si au raportat că nu pot îndeplini astfel de sarcini fără fi dotaţi cu materiale care să le asigure protecţia, fiind prezentat raportul unui poliţist de la Roman.

Referitor la data raportului, Sindicatul Europol precizează că aceasta e greşită, fiind corectată ulterior.

”O mică greşeală strecurată în raport, asumată. A greşi este omeneşte. A fost refăcut raportul”, a explicat sindicatul.

Mai multe persoane aflate în izolare sau în carantină au decis să plece acasă, ca urmare a deciziei Curtţii Constituţionale care a stabilit că plasarea în izolare sau carantină ca urmare a unui ordin al ministrului Sănătăţii este neconstituţională, fiind încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale.