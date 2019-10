Scandal în Dâmbovița pentru pilitură de argint: bătăi și cauciucuri tăiate cu sabia

Poliţiştii din Dâmboviţa au reuşit să dea de urmele unor indivizi bănuiţi că ar fi comis în primăvara acestui an, o tâlhărie.

Unul dintre suspecţi a fost reţinut pentru 24 de ore şi este acuzat că l-ar fi bătut pe reclamant şi că i-ar fi tăiat cauciucurile maşinii cu o sabie. Totul pentru o sută de kilograme de pilitură de argint, pe care victima avea de gând să o vândă.

Scandalul a avut loc în urmă cu câteva luni, în localitatea Slobozia Moară, din judeţul Dâmboviţa. Bărbatul în vârstă de 40 de ani care are şi o afacere cu legume, povesteşte că tatăl său a strâns în ultimii ani peste o sută de kilograme de pilitură de argint şi plănuia să o vândă. A găsit nişte cumpărători, însă în loc să facă tranzacţia, acesta susţine că a fost tâlhărit în momentul în care s-a întâlnit cu ei.

George Duțu, reclamant: "Când am ajuns să mă întâlnesc cu domnii, au coborât, m-au luat la bătaie, mi-au tăiat roţile la maşină şi au fugit. Aveau o sabie foarte mare cu care mi a tăiat rotile, pumnale. Mi-au dat doi pumni, am căzut şi în mom ăla mi a tăiat rotile şi au fugit."

Cel reţinut, un bărbat din Teleorman, în vârstă de 51 de ani, declara că este nevinovat de acuzaţiile ce i se aduc.

Maian Stan, pârât: Nu am luat niciun argint.

Reporter: Spune că i-aţi tăiat rotile de la maşină...

Marian Stan: Cine? Eu? Nu am tăiat nicio roată, nu am făcut nimic eu!

Rudele suspectului susţin că au probe şi martori care îi pot dovedi nevinovăţia.

Cristina Petrache, soţia bărbatului reclamat: "Îl acuză că ar fi tâlhărit, dar noi avem probe, avem martori. Soţul meu, presupune, cu martori, ca el nu s-a dus să tâlhărească."

Judecătorii au hotărât că suspectul să fie cercetat sub control judiciar pentru următoarele 30 de zile. Între timp, poliţiştii îi căuta şi pe ceilalţi particpanti la presupusa tâlhărie.

