Apoi, la scurt timp, s-a ajuns la palme și la îmbrânceli. Scandalul a început după ce, joi, primarul din comuna unde locuiește femeia i-ar fi făcut semne obscene. În replică, aceasta a postat o fotografie pe rețelele sociale, lucru care l-a înfuriat teribil pe edil.

Fragment din înregistrarea cu telefonul din timpul scandalului: „Te distrug! Hai distruge-mă, ce faci mă? Crezi că cu gura asta proastă îi domini pe toți aici? Pe cine să domin? Știe toată lumea cine ești și tu și neamul tău. Hai mă, scoate parul. Cum îți permiți tu să îmi face așa, măgarule! Observarăți, da? Jegule!"

Scandalul a durat minute bune, până când femeia a sunat la 112 și a cerut ajutorul polițiștilor.

Fragment din înregistrarea cu telefonul din timpul scandalului: „Rup cu dinții din tine, nesimițito! Ce familie mă? Că nu toți sunt ca tine, nesimțito ce ești, tu cu neamul tău de proști Fir-ați ai dracului să fiți! Cine ești tu, buricul pământului, cine ești tu? Băi fată, nu fi nesimțită cu mine, că aici nu ți merge."

Citește și Primele declarații ale lui Piedone după ce a fost ridicat de DNA: Denunţătorul este Daniel Florea

Acest schimb dur de cuvinte și amenințări ar fi început după ce, joi dimineață, cei doi și-au intersectat drumurile în trafic și acolo ar fi avut loc primele șicane.

Elena Giuverdea, angajată a Primăriei Târgu Jiu: „A început să râdă, și mi-a arătat dizgrațios degetul. Am postat pe rețelele de socializare, pe grupul comunei Dănești, am postat pentru că am vrut să cunoască toți oamenii comportamentul edilului nostru.”

Vineri dimineață, conflictul a luat o turnură cu totul neașteptată, după ce femeia s-a trezit cu primarul din Dănești în biroul unde lucreaza, la Primăria din Târgu Jiu.

Elena Giuverdea, angajată a Primăriei Târgu Jiu: „Îi tremura barba și buzele de nervi, dacă mai mă iau de familia lui mă joacă în picioare, fir-ai a dracului de nenorocită, tu și familita ta, te omor.”

Reporter: Dar spune că a fost o discuție respectuoasă.

Elena Giuverdea, angajată a Primăriei Târgu Jiu: „Respectuoasă, da?”

Reporter: Și că i-ați dat și o palmă.

Elena Giuverdea, angajată a primăriei Târgu Jiu: „Da. Când a dat acolo, i-am dat și eu peste umăr.”

Mădălin Paliță, primarul comunei Dănești: „I-am atras respectuos atenția să nu mai adreseze, mai ales în spațiul public, cuvinte jignitoare familiei. E, acolo în birou să știți că mai erau patru, cinci persoane. Nu cred că îmi permit să lovesc mai ales o doamnă. Probabil a vrut să mă atragă într-o chestiune de genul ăsta, văd că i-a și reușit. Mi-a tras chiar și o palmă.”

La întreaga scenă au asistat înmărmurite alte colege de birou ale femeii, dar și o agentă de pază de la Poliția Locală Târgu Jiu.

Emilia Păvăloiu, agent de pază, Poliția Locală Târgu Jiu: „Eu, când am intrat, se jigneau reciproc, am încercat să aplanez situația.”

Colegă de birou, martoră: „Să nu mai vorbească despre familia lui că e nesimțită, că îi scoate dinții din gură, în fine, diverse injurii. Și ea lui, și el ei. Ea a zis să chem gardianul.”

Oana Vlăduț, purtător de cuvânt al IPJ Gorj: „Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar după verificările efectuate, au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe și amenințare.”

După cele întâmplate, femeia a cerut protecție pentru ea și familia ei.