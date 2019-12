Scandal cu împușcături în Dâmbovița, după ce au cumpărat un porc bolnav

Scandal cu împușcături într-o localitate din Dâmbovița, când niște indivizi, veniți să cumpere un porc, au susținut că animalul e bolnav.

În scandal, unul dintre combatanți a tras câteva focuri de armă și totul a degenerat. Poliția a intervenit și i-a potolit pe scandalagii, iar veterinarii au confiscat porcul, pe motiv că oricum provine dintr-o zonă cu pestă.

Scandalul a avut loc pe Drumul Național 72, între Găești și Târgoviște, la intrarea în localitatea Picior de Munte.

Cumpărătorii spun că au constatat acasă că porcul plătit cu 2.000 de lei avea un picior vânăt.

Cumpărător: „Porcul este bolnav. Nu știu ce naiba avea. S-a depistat că porcul era bolnav. Am fost să ne dea banii înapoi pe el și ne-am omorât cu ei acolo. Ne-au atacat și noi, de frică, am luat pistolul și am tras în sus.”

Unul dintre cumpărători avea la el un pistol de tip airsoft, iar în timpul scandalului l-a scos și a tras două focuri în aer, sperând că îi va speria pe vânzători.

Citește și Pestă porcină africană la grădina zoo din Brăila. A început eutanasierea animalelor

Proprietarul pistolului: „De jucărie, era un pistol de jucărie. M-am speriat când am văzut atâta lume pe mine, grămadă, să mă bată, să mă taie. Am scos și eu pistolul să îi intimidez.”

Cei aflați în trafic au văzut scenele violente și au anunțat poliția, iar veterinarii au tranșat problema: au confiscat porcul și l-au incinerat.

Sandu Tolea, directorul DSVSA Dâmbovița: „Porcul provenea din zona Picior de Munte, zonă care este sub restricție sanitar-veterinară din cauza pestei porcine africane. Colegii mei au confiscat carnea care a fost găsită. Se va întocmi un dosar penal pentru scoaterea animalelor din zona de restricție.”

Toți cei implicați în scandal au fost duși la secția de poliție pentru audieri. Între timp, medicii veterinari au incinerat carnea respectivă.

În plus, există o anchetă și pentru scandal:

Agent Ana Maria Liță: „În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.”

Specialiștii vă atrag atenția să nu cumpărați porci din zonele cu focare de pestă porcină africană și să cereți analiza cărnii la un laborator autorizat.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!