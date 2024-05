Șase pompieri din Timiș au fost răniți în timp ce erau în misiune. Mergeau la un incendiu, dar s-au ciocnit cu un șofer

Autospeciala a fost aruncată într-un șanț, iar cabina s-a izbit de un podeț. Unul dintre militari a fost transportat la spital cu elicopterul. A fost rănit și bărbatul de la volanul autoturismului. Pompierii fac parte din Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Recaș.

Aveau sirena și luminile pornite când au intrat în intersecția semnalizată cu indicatorul ”cedează trecerea”. Dar în același timp, din dreapta a venit și autoturismul.

Femeie: „Venea de acolo și a observat prea târziu, când a observa el a frânat, dar o fost prea târziu. Ei cum au venit cu viteză au dat în el și dacă nu observa el, ei intrau în plin în el."

Autospeciala a sfârșit în șanț, în timp ce autoturismul s-a înfipt într-un parapet de protecție. Martori la cele întâmplate, câțiva localnici au sărit să îi ajute pe răniți.

Martor: „S-au auzit o dată sirenele și o dată boom.”

Femeie: „Am auzit zbierături, am auzit mașina când a dat, nu am știut unde dă, nu am mai avut grijă să vad cine scapă.”

Femeie: „Era un băiat aici întins pe trotuar, i-am adus putina gheață, un pic de apă, ce am putut, doi erau pe partea aialaltă, după masina de pompieri, iar tot așa jos.”

Atât cei șase pompieri, cât și șoferul din autoturism au fost transportați la spital. Unul dintre salvatori, în starea cea mai gravă, a fost dus cu elicopterul.

Pompierii implicați în accident se grăbeau să ajungă la o mașină în flăcări.

Dan Viorel, locotenent Detasament 1 ISU Timiș: „A fost alocată o altă autospecială având în vedere ceea ce s-a întâmplat.”

În urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

