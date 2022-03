Sașa, o fetiță de nouă ani din Kiev, a rămas fără o mână, împușcată de ruși: „Sper că nu au vrut să mă rănească”

Citește aici LIVE UPDATE | Războiul din Ucraina. Ultimele informații

Sașa și părinții ei au încercat să plece din Kiev, dar rușii au deschis focul asupra lor, cu mitraliera. Tatăl ei a murit, iar copila a fost rănită atât de grav la mâna stângă, încât medicii au fost nevoiți să-i amputeze brațul, de sus.

Sașa este internată acum în spital și se simte mai bine, iar în ciuda ororilor prin care a trecut, și-a păstrat nevinovăția și puritatea ei de copil. Ea speră că soldații ruși „nu au vrut să o rănească” iar curajoasa copilă a devenit cunoscută în lumea întreagă, după postările pe Twitter, relatează cotidianul „The Sun”.

Here is a hospital photo of a little #Ukrainian girl from the war-torn #Bucha suburb of the capital #Kyiv. #She lost her left arm as a result of the #Russian bombardments. Source: Anton Gerashchenko, an aide of Ukraine minister of internal affairs. pic.twitter.com/10jyzGTGSs