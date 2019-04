S-a urcat cu tractorul pe maşina de teren în care se aflau 5 oamenii, în Iași

Scandal monstru într-o comună din judeţul Iaşi. Două persoane au ajuns la spital, după ce un muncitor s-a urcat cu tractorul peste maşina de teren în care se aflau oamenii.

Scandalul a pornit de la o neînţelegere cu nişte contracte de arenda. După incident, victimele au făcut plângere la poliţie.

Incidentul a avut loc luni după amiază, pe un câmp din comuna Dobrovăţ. Una dintre cele două victime se afla într-o maşină de teren cu încă 5 săteni. Deodată s-au trezit că un tractor încalecă maşina. Oamenii s-au speriat teribil.

Petru Boboc, victimă: "Miercurea trecută am fost anunţat că sunt tractoare străine pe terenurile arate de mine, i-am scos afară... Luni dimineaţă am venit la primărie, ne-am dus cu oamenii care aveau terenuri acolo. Cum am ajuns acolo, era un tractor. S-a uitat în spate şi a accelerat și cu roata din faţă a trecut peste noi."

Totul a pornit în 2012 când oamenii au dat pământul în arenda unei firme din Vaslui. Contractele ar fi expirat, spun oamenii, în 2017 cu multe nemulţumiri.

Acum, actualul arendaş, care a ajuns în spital, a intrat în conflict cu o altă firmă.

Gheorghe Cozma, martor: "Ne hărţuiesc de o săptămână, de miercuri. Noi am arat terenul, nu mai avem nevoie de prestările lor. Cu mine n-au încheiat niciun contract. Când am ajuns acolo, a ambalat şi s-a urcat pe noi pe maşină şi eram 5 persoane în maşină. Maşina e praf. A început să râdă şoferul şi a zis să mai aducem o maşină, că se urcă şi pe aia."

"Este vorba de 670 de cetăţeni, proprietari ai terenurilor agricole, nemulţumiţi că nu şi-au primit arenda. Legat de incident, firma care prestează servicii... S-au dedat la acte de violenţă, s-au urcat cu tractorul pe una dintre maşini", explică primarul comunei.

Firma acuzată nu doreşte să comenteze situaţia.

