Românii se mobilizează pentru a-i ajuta pe sinistrați. Guvernul promite și el că apelează la „fondul de urgență”

Tone de alimente și produse au ajuns la ei. Se strâng bani și la biserici.

Dezastrul lăsat în urmă de ape i-a îngrozit pe oameni. Mulți au încercat să ajute cum au putut. Autoritățile anuntă că le trimit bani sinistraților.

Marcel Ciolacu, premierul României: „Fiecare familie afectată va primi un ajutor de urgență din partea Guvernului de maxim 10.000 de lei. Iar, în cazul acelor familii care și-au pierdut pe cineva drag, aprobăm un ajutor suplimentar de 10.000 de lei”.

Până când ajung ajutoarele de la stat, oameni simpli și organizații non-profit au strâns deja tone de produse necesare și alimente.

Adelina Toncean, fondatoarea asociației Blondie: „Au sunat încontinuu telefoanele. Până la miezul nopții am tot primit. Au fost persoane care au trimis prin curieri către noi. Încontinuu, încontinuu răspundem la telefoane”.

În acest ritm, în doar câteva ore, voluntarii au umplut o cameră întreagă de alimente și produse de îngrijire.

Donator: „M-am gândit să ajut, mai ales că stau foarte aproape. Am mers, am cumpărat. Am și eu doi copii mici și cam știu de ce e nevoie”.

Aproape 3 tone de alimente au plecat spre sinistrați si din depozitul unui supermarket online din capitală. Iar un ONG strânge bani pentru a reconstrui casele luate de ape.

Inclusiv Patriarhul Daniel a cerut preoților și credincioșilor să doneze pentru sinistrați. În acest moment, potrivit reprezentanților Patriarhiei Române, la bisericile din toată țara se strâng bani. Sumele vor fi trimise către parohiile din zonele afectate, iar cei de acolo vor decide cum să le cheltuiască, în funcție de nevoile pe care le au.

În localitățile afectate sunt și voluntari care ajută oamenii să își curețe casele pline de nămol.

