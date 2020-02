Trei persoane din microbuzul cu care a venit femeia din Buzău, preluate de autorităţi

Trei persoane care au călătorit în microbuzul în care s-a aflat buzoianca de 52 de ani din Italia, au fost preluate de autorităţile din Galaţi şi vor fi duse într-un centru de carantină.

Potrivit prefectului judeţului Galaţi, Gabriel Avrămescu, cele trei persoane din microbuzul respectiv sunt bine, nu au simptome de boală şi sunt cooperante.

Toate cele trei persoane, o femeie şi cei doi şoferi ai microbuzului, vor fi internatei într-un centru de carantinare din judeţul Galaţi.

"Am fost anunţaţi de autorităţile din judeţul Buzău, am instituit filtre şi am preluat de la intrarea în judeţ un microbuz cu trei persoane care veneau din Italia. Şoferii au zis că au venit din zona Brescia. Toate cele trei persoane nu au simptome, sunt bine, cooperanţi, au înţeles care e situaţia şi vor fi introduşi într un centru de carantinare din judeţ unde vor rămâne 14 zile”, a declarat prefectul de Galaţi, potrivit News.ro.

Femeia de 52 de ani din Buzău care a venit din Italia, dintr-o localitate aflată în carantină din cauza coronavirusului, va înnopta într-o clădire dezafectată de la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Buzău, special amenajată pentru ea, iar luni dimineaţă va fi transferată în fosta tabără de la Arbănaşi, spaţiu stabilit de autorităţi pentru monitorizarea eventualilor suspecţi de coronavirus.

Potrivit directorului Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Buzău, Cristina Ungureanu, femeia nu ar avea simptome de boală, însă ar fi intrat în contact cu o femeie care este suspectă de coronavirus, în Italia, având febră şi alte simptome de gripă.

"Doamna a venit din Italia cu un microbuz, cu mai multe persoane, a coborât în parcarea unui hipermarket. Doamna a sunat la dispecerat la 112, s-a recomandat că vine dintr-o zonă în carantină şi că a intrat în contact cu o persoană care are simptome de boală. Am luat legătura cu epidemiologul din DSP, care a anunţat Centrul Naţional de Boli Transmisibile şi s-a comunicat că femeia trebuie izolată şi trebuie să-i fie recoltate probe pentru a fi trimise la Institutul Cantacuzino”, a declarat Ungureanu.

Sursa citată a adăugat că, după ce a coborât din microbuz, femeia a stat în parcarea unui hipermarket circa 40-50 de minute, întrucât atât a durat pregătirea salvării şi a echipajului medical.

"A fost trimisă o ambulanţă în parcare, această procedură de pregătire a ambulanţei a durat o perioadă mai mare, echipajul a trebuit să se echipeze, a durat în jur de 40 de minute, echipajul trebuia să poarte acel echipament, trebuia pregatită izoleta. Pacienta a fost ridicată şi în această noapte va staţiona în incinta Spitalului Judeţean, în Secţia de Boli Infecţioase, într-o altă clădire decât cea în care sunt pacienţii. Mâine i se prelevează probe care vor fi trimise la Bucureşti. Ea va fi dusă în fosta tabără de la Arbănaşi unde va fi izolată şi monitorizată”, a mai spus Ungureanu.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Buzău, Denisa Irimia, declara că femeia a călătorit cu un autocar din Italia, dintr-o zonă aflată în carantină, în autocar fiind şi alte persoane, din Brăila şi Galaţi.

În autocar, femeia ar fi primit vestea că o persoană cu care a lucrat în Italia a fost diagnosticată cu coronavirus.

După ce a coborât din autocar, femeia a sunat la 112, fiind preluată de o ambulanţă şi dusă la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Buzău

Celelalte persoane din autocar şi-au continuat drumul. Reprezentanţii Prefecturii Brăila spun că acolo nu au coborât pasageri, aceştia îndreptându-se spre Galaţi.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat, duminică seară, referitor la femeia revenită la Buzău dintr-o localitate din Italia aflată în carantină din cauza coronavirusului, că ea trebuia să declare în primul rând din ce zonă vine când a trecut graniţa, nu când a ajuns la Buzău. "Asta e atitudinea corectă", a spus Arafat.

Raed Arafat a declarat, într-o intervenţie la Antena 3, că femeia din Buzău nu are simptome de boală.

"Doamna este asimptomatică. A călătorit tot drumul şi când microbuzul a oprit şi a coborât din el, a sunat la 112 şi a zis că a intrat în contact cu cineva în Italia şi doreşte să fie dusă la spital. Este clar că ea trebuie să declare în primul rând din ce zonă vine când a trecut graniţa, nu când a ajuns la Buzău. Asta e atitudinea corectă care trebuie făcută. Nu i s-a făcut rău, nu i s-a făcut nimic, numai că a ajuns la destinaţie şi atunci a dat telefon că să fie transportată pentru a fi investigată", a afirmat el.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Horaţiu Moldovan a spus că femeia a fost dusă la Spitalul din Buzău, fiind recoltată probă şi transmisă la "Matei Balş".