Românii se alătură grevei globale împotriva schimbărilor climatice. „Casa noastră arde”

Cel mai mare protest din istorie împotriva schimbărilor climatice are loc vineri, mai bine de 4.600 de manifestații fiind organizate în 139 de state. În România, demonstrații vor avea loc în București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Târgu Jiu și Craiova.

Aproape 1.000 de persoane și-au anunțat prezența la Global Climate Strike numai în București.

Sub sloganul „Împreună suntem mai vocali!”, organizatorii îi îndeamnă pe oameni să vină de la ora 16.00, în fața Bibliotecii Naționale a României, pentru a participa la cea mai mare grevă climatică din istorie.

„Ne propunem un marș până la Ministerul Mediului, un minister pasiv în fața problemelor de mediu care pun în pericol viitorul nostru ca specie. Aduceți-vă prietenii, părinții și bunicii, pe orișicine vrea să lupte pentru viitorul său. Prezența noastră în spațiul public este vitală pentru a ne face mesajul auzit. Trebuie să ne implicăm în protejarea planetei, a casei noastre. Cu cât suntem mai mulți, cu atât suntem mai vocali!”, anunță organizatorii pe pagina de Facebook special creată pentru eveniment.

Aceștia atrag atenția că efectele schimbărilor climatice ne vor afecta pe toți: „Schimbările climatice și încălzirea globală sunt adevăruri demonstrate științific, ce trebuie să fie urgent tratate ca atare! Fenomene meteo extreme, topirea ghețarilor și diminuarea biodiversității sunt printre efectele deja vizibile ale acestei crize. Și tot ce va urma ne va afecta pe toți, fără excepție, dacă nu redresăm situația”.

Care sunt obiectivele protestului din Timișoara:

„Vrem sa atragem atentia iar si iar asupra problemei, sa facem trecatorii curiosi de problematica si sa-i determinam sa se implice activ in prevenirea incalzirii globale. Sa fim vizibili. Foarte sumar, cu cat interesul public creste vizibil pentru acest domeniu (energia verde, produse econome, bunuri alternative eco friendly, etc) cu atât mediul de afaceri privat va oferi mai mult din aceste alternative și va investi mai mult în această direcție. Politic, oamenii de la putere actioneaza in functie de dorinta publica (sau asa e ideal), iar asta inseamna ca trebuie sa fim vocali cu lucrurile care ne preocupa, cu lucrurile cu care vrem ca ei sa se ocupe. Sa învățăm alți oameni. Ca toate lucrurile astea să aibă efect, tot mai mulți oameni trebuie sa afle despre acest subiect, și asta vom face mâine! Vom stârni curiozitatea oamenilor, și le vom răspunde la întrebări. Vom informa în legătură cu problema, cauzele, și soluțiile care le sunt la îndemâna pentru a se implica activ în procesul de schimbare”.

În Cluj, organizatorii au pregătit o serie de ateliere educative si interactive, pentru înțelegerea crizei climatice și măsurile de luat la nivel individual, dar și colectiv.

„Luna iulie a fost cea mai călduroasă lună din an, iar incendiile majore au acaparat atenția întregii planete. Previziunile sunt sumbre - oceanul se încălzește, ghețarii se topesc, iar biodiversitatea e în constantă scădere. Totodată, climatologii avertizează că aceasta va fi epoca celei de-a șasea mari extincții. Toate acestea au devenit, în ultima vreme, lucruri pe care nu le mai putem nega și care trebuie să ne preocupe. Totuși, în plină campanie electorală acest subiect nu se află pe agenda politicienilor noștri”, atrag atenția și organizatorii protestului din Iași.

Iar cei din Târgu Jiu insistă că „prezența noastră în spațiul public este vitală pentru a ne face mesajul auzit. Trebuie să ne implicăm în protejarea planetei, a casei noastre”.

„Aduceți-vă prietenii, părinții și bunicii, pe orișicine vrea să lupte pentru viitorul său!” – este apelul celor din Craiova.

Site-ul dexonline.ro este indisponibil până pe 21 septembrie 2019, ora 00:00

Și dexonline.ro atrage atenția asupra efectelor pe care le au schimbările climatice supra mediului și, implicit, asupra noastră. Site-ul explică în detaliu ce sunt aceste schimbări climatice și cum anume ne influențează existența.

„România este una dintre țările cele mai refractare din Uniunea Europeană în ce privește cauzele, gravitatea și soluțiile problemei schimbărilor climatice. Într-un raport al Comisiei Europene, doar 68% dintre români consideră schimbările climatice ca fiind „o problemă serioasă”, față de 74% media UE și, mai grav, în scădere cu 6% în doi ani.



În același timp, de 30 de ani politica românească se împarte între hoți și cei care încearcă să pună capăt hoției. Rămâne prea puțin loc pentru platforme politice mature și conectate la realitate. Astăzi niciunul dintre partidele mari nu ia în serios schimbările climatice. Toate își trec în program cuvinte-cheie ca „mediu”, „climă” sau „verde”, dar legile întârzie să apară.

Emisiile de CO2 ale României au crescut cu 6,8% în 2017 față de 2016, după câțiva ani de stagnare. Măsurile politice înțelepte ar putea rezolva problema, dar absența măsurilor ne dă semnalul (fals) că ne putem continua nederanjați traiul de până acum”, atrage atenția dexonline.ro.

Administratorii site-ului susțin că, dat fiind că majoritatea vizitatorilor sunt elevi și studenți, „ne simțim datori să participăm la această grevă, să ne închidem porțile pentru o zi și să lipim pe ele acest mesaj - Casa noastră arde”.

De la Londra la New York City şi de la Perth la Paris, activiştii climei vor participa, vineri, la o grevă globală, demonstraţiile fiind aşteptate să fie cele mai ample din istorie.

