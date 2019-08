Românii vor telefoane cu ecran cât mai mare. La cât se ridică vânzările în ultimul an

Românii dau din ce în ce mai mulţi bani pentru telefoane smart cu ecrane mari, pe când cele clasice, cu butoane, sunt date uitării.

Au investit şi în aparatura care să le uşureze treburile în casă şi s-au echipat cu maşini de spălat vase, uscătoare de rufe, aparate de cafea şi de călcat verticale.

Pentru toate, comercianţii au avut vânzări mai mari ca anul trecut, de peste 700 de milioane de euro în numai trei luni, arata un studiu recent.

''Smart'' şi neapărat cu ecran cât mai mare, ultimele modele de telefoane au fost motorul care a dus la creşterea pieţei telecom.

Vânzările de ''phablets'', adică telefoane cu ecrane de peste 5,6 inchi, aproape că s-au dublat în perioada aprilie-iunie faţă de aceeaşi perioadă din 2018, şi au ajuns la 266 de milioane de euro, potrivit unui studiu GfK.

Roxana Baciu, specialist GfK: "Creşterea acestor phablets explică scăderea pieţei de tablete. Oamenii nu mai simt nevoia să aibă două produse care mai mult sau mai puţin îndeplinesc aceeaşi funcţie, când telefonul are un ecran suficient de mare şi suficient de performant. Scade şi piaţa de aparate foto''.

Odată cu smartphone-urile au crescut şi vânzările de gadgeturi şi accesorii. Ceasurile inteligente cu 66%, iar căştile cu 25%.

Comercianţii au numărat milioane de euro şi din vânzările de electrocasnice mari. Pentru maşinile de spălat au încasat 45 de milioane de euro în trimestrul al doilea al acestui an, cu 20% mai mult faţă de perioada similară din 2018, iar pentru uscătoarele de rufe - cu peste 60% în plus.

Mulţi au investit în aparate cât mai performante, fiabile, care să nu consume mult curent.

Bărbat: "Cu astea noi şi performante, vrem şi mai avansate aş alege să dau mai mulţi bani pe lucrurile din casă decât pe un telefon."

Bărbat: "Nu am reparat niciodată şi nu am luat la mâna a doua. Am cumpărat nou. Reparatul costă undeva de până la 40% din valoarea produsului şi nu merită."

Şi pentru aparatele mici din casă, românii au fost mai generoşi decât anul trecut. Au cumpărat mai multe aparate de călcat verticale şi aspiratoare performante, arată vânzările pe trimestrul al doilea al anului.

2 milioane de euro au plătit românii pentru maşini de tocat carne şi alte 6 milioane pentru tot felul de roboţi de bucătărie, în vreme ce storcătoarele de fructe au pierdut teren. Vedetele vânzărilor au fost însă aparatele de cafea, cu 9 milioane de euro.

Roxana Baciu, specialist GfK: ''Crește foarte mult zona de espresoare de cafea chiar foarte perfomante, în gospodăriile românilor este un produs din ce în ce mai prezent''.

Comercianţii au avut vânzări în creştere şi la televizoare - până la aproape 100 de milioane de euro. Potrivit studiului, perioada aprilie-iunie 2019 a fost bună şi pentru vânzarea de camere video, în vreme ce laptopurile şi-au continuat declinul.

