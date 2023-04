România şi alte patru ţări UE au ajuns la un acord cu Comisia Europeană privind tranzitul cerealelor ucrainene

"Sunt bucuros să anunţ că am ajuns la un acord politic privind importurile de produse agroalimentare ucrainene în UE. Am convenit cu cele cinci state membre vecine ale UE şi cu Ucraina asupra modului în care vom aborda situaţia", a anunţat comisarul UE pentru comerţ, Valdis Dombrovskis, într-un mesaj video pe Twitter.

Polonia, Ungaria, Slovacia şi Bulgaria au restricţionat importurile de produse ucrainene la începutul acestei luni, în urma protestelor fermierilor din ţările lor, care nu-şi pot vinde recoltele din cauza unei supraoferte ucrainene existente pe piaţa internă.

Dombrovskis, care a enumerat elementele-cheie ale acordului, a precizat că aceste măsuri unilaterale vor fi retrase.

Astfel, Comisia Europeană va propune măsuri de salvgardare de urgenţă pentru grâu, porumb, seminţe de rapiţă şi de floarea-soarelui, a spus Dombrovskis, adăugând că ar putea fi explorate măsuri de protecţie şi pentru alte produse, inclusiv uleiul de floarea-soarelui.

El nu a oferit mai multe detalii cu privire la ceea ce presupun măsurile de urgenţă, dar diplomaţii UE spun că importurile acestor produse în cele cinci ţări vor fi blocate, cu excepţia cazului în care vor tranzita către alte ţări din UE sau în ţări terţe.

Deşi nu a impus propriile restricţii, România s-a alăturat celorlalte patru ţări care au cerut executivului comunitar să lărgească propunerea de "măsuri preventive" temporare.

De asemenea, rămâne valabil pachetul de sprijin în valoare de 100 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi din cele cinci state membre şi vor fi întreprinse acţiuni pentru a asigura exportul către alte ţări prin intermediul coridoarelor de solidaritate.

Reacţionând la mesajul comisarului pentru comerţ, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat că acordul "păstrează atât capacitatea de export a Ucrainei, astfel încât aceasta să continue să hrănească lumea, cât şi mijloacele de trai ale fermierilor" din UE.

I welcome the agreement in principle found on the transit of 4 types of Ukrainian grain and seeds.

A deal that preserves both Ukraine’s exports capacity so it continues feeding the world, and our farmers’ livelihoods.

Thank you @VDombrovskis and @jwojc for your efforts. https://t.co/9TqtuG1gla