România, pregătită să se confrunte cu ciclonul. Ministrul Mediului: ”Duminică va fi cea mai grea zi. Toată lumea e în alertă”

Cu toate acestea, debitele estimate pentru fluviul Dunărea nu ar trebui să ne pună în niciun pericol, mai spune ministrul, care precizează faptul că situaţii mai grele vom avea, probabil, pe cursurile interioare din bazinele hidrografice aflate sub avertizări.

"Ca urmare a Comitetului ministerial pe care l-am avut astăzi la nivelul ministerului şi în care am am evaluat avertizările meteo de Cod galben şi Cod portocaliu şi avertizările hidrologice de Cod portocaliu, înainte de toate, am dispus tuturor colegilor mei să fie pregătiţi pentru intervenţii. Am dispus Sistemelor de Gospodărire Apelor şi Administraţiilor Bazinale de Apă să fie pregătite, precum şi dispeceratelor să foarte bine pregătite, să încercăm să câştigăm ore ori minute, în cazul unor evenimente periculoase. Important de ştiut este şi care sunt acele situaţii care ar trebui să alerteze comunităţile în aval de pe un curs de apă. Totodată, este important să monitorizăm în teren, să nu ne bazăm doar pe instalaţiile de colectare a datelor automate pe care le avem.

Am dispus, mai ales în judeţul Galaţi, acolo unde avem foarte multe albii colmatate deja să încercăm să decolmatăm, să regularizăm cât mai multe dintre ele pentru a avea o secţiune suficientă care să permită scurgerea apei. Una peste alta, suntem pregătiţi, toată lumea e în alertă în ceea ce priveşte Ministerul Mediului şi instituţiile din subordinea Ministerului Mediului. Ne pregătim pentru ziua de duminică care va fi cea mai grea zi", a spus Fechet.

În ceea ce priveşte situaţia de pe Dunăre, oficialul a menţionat că debitele estimate de către specialiştii hidrologi nu vor crea probleme, situaţiile grele fiind prognozate pentru cursurile interioare de apă.

"Debitele comunicate de către hidrologi pentru Dunăre nu ar trebui să ne pună în niciun pericol. Dacă vom avea situaţii mai grele, le vom avea cel mai probabil pe cursurile interioare de apă din bazinele hidrografice care sunt deja bine delimitate pe harta comunicată de către colegii de la INHGA şi care precizează foarte clar care sunt acele cursuri de apă unde există riscul unor inundaţii. Mi-am propus să mai fac o întâlnire mâine (sâmbătă, 28 septembrie, n.r.) cu colegii mei pentru a actualiza, dacă va fi cazul, toate avertizările dispuse deja încă de astăzi", a subliniat ministrul Mediului.

Specialiştii Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) au transmis, vineri, în cadrul şedinţei Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), organizate la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), că valoarea maximă estimată a debitului Dunării ar putea atinge 8.000 mc/s, dar nu va depăşi 9.000 mc/s, în zilele următoare.

"În ceea ce priveşte Dunărea, hidrologii au informat că se menţine prognoza emisă ieri (joi, 26 septembrie, n.r.), cu valoare maximă aşteptată pe data de 1 octombrie, de 7.600 mc/s, maxim care se va menţine, probabil, şi pe data de 2 octombrie. În cazul în care vor fi precipitaţii importante în zona afluenţilor Dunării, din Serbia, este posibil să se atingă un debit maxim al Dunării 7.800-8.000 mc/s. De asemenea, pe sectorul românesc, ca urmare a precipitaţiilor care se vor înregistra în zilele următoare, hidrologii estimează că debitul nu va depăşi 9.000 mc/s", au menţionat hidrologii, citaţi într-un comunicat de presă al MMAP.

La rândul lor, reprezentanţii Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR) au informat că pentru aceste zone au fost deja suplimentate materialele de intervenţie şi au fost deplasate buldozere şi excavatoare, astfel încât să nu existe probleme din cauza colmatărilor.

În plus, aceştia au transmis faptul că a fost finalizată linia de apărare provizorie cu panouri de aluminiu, în zona localităţii Islaz, la confluenţa râului Olt cu Dunărea şi că au fost continuate lucrările de consolidare pe sectoarele de dig Stelnica - Borduşani, Ciocăneşti şi Borcea. În ceea ce priveşte evoluţia debitului Dunării, specialiştii ANAR estimează că nu vor fi niciun fel de probleme.

În context, reprezentanţii Hidroelectrica au precizat că acumulările gestionate sunt pregolite şi că există rezerve pentru preluarea debitelor suplimentare sau a viiturilor.

Pe fondul acestor informaţii, se recomandă turiştilor să evite deplasările în zonele aflate sub avertizare hidrometeorologică şi să fie atenţi la sfaturile autorităţilor.

De asemenea, autorităţile publice locale trebuie să fie în legătură cu operatorii apă-canal din zonele afectate, deoarece cantităţile mari de precipitaţii pot conduce la incapacitatea canalizărilor de a prelua aceste cantităţi de apă.

Şedinţa extraordinară a CMSU a fost organizată, vineri, ca urmare a avertizărilor meteorologice de Cod galben şi Cod portocaliu, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), dar şi a avertizării hidrologice realizată de INHGA.

