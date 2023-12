România vrea să limiteze importurile de făină și de zahăr din Ucraina. Cum vor intra aceste produse în țară în 2024

Ucrainenii care vând la noi trebuie să demonstreze că marfa lor nu conține substanțe interzise în Uniunea Europeană, iar importatorii români să declare pentru ce vor folosi făina.

Măsura, luată deja în cazul grâului și porumbului, a avut efecte neașteptate: au dispărut importurile.

Oficialii din agricultură sunt de părere că importurile din Ucraina au produs distoriuni serioase pe piața cerealelor românești. Tentați de prețurile mai mici, mulți comercianți și procesatori preferă să ia marfa ucraineană.

Datele Ministerului Agriculturii arată că într-un singur an importul de făină de grâu din Ucraina a crescut de 13 ori. Dacă în 2022 am adus de acolo în jur de 535 de tone de fâină de grâu, în acest an cantitatea a urcat la 7.800 de tone. Au fost creșteri și în ceea ce privește importul de zahăr. În 2022, de pildă, România a importat din Ucraina în jur de 12.000 de tone de zahăr. Însă anul acesta am adus de la vecinii ucrainieni peste 84.000 de tone. Adică, de 7 ori mai mult.

Făina de grâu din Ucraina ajunge în general în brutării și patiserii. Este mai ieftină cu 30%, însă nu se cunosc substanțele cu care a fost stropit grâul din care este produsă. Ucraina nu face parte din Uniunea Europeană, așadar nu este obligată să se supună reglementărilor de siguranță alimentară.

Viorel Marin, președintele Asociației de Morărit și Panificație: "Apare acea suspiciune de sănătate publică. Din păcate nu știm ce teste să facem pentru ele. Pentru că, știți cum e, ca să poți să faci un test relevant trebuie să știi ce să cauți. Ori Ucraina nu declară absolut nimic din ceea ce utilizează care ar putea fi contaminanți interziși prin Regulamentele Europene".

Aceleași suspiciuni planează și asupra zahărului adus din Ucraina. În ultimul an piața românească a fost invadată de marfa vecinilor. În magazine, multe sortimente de zahăr au specificat pe etichetă că provin din afara Uniunii Europene. O tonă de zahăr importat din Ucraina costă 600 de euro, în timp ce marfa românească costă 800 de euro.

Mihaela Neagu, acționar la Fabrica de Zahăr Luduș: "Țările vecine nouă, adică Ungaria, Polonia și Slovacia, au închis de mult importul din Ucraina către ele și atunci o mare cantitate de zahăr din Ucraina vine în România. Avem pe stoc suficientă cantitate. A fost producție, a fost un an bun pentru sfeclă. Și pentru următoarele luni, cu siguranță, acoperim consumul".

În aceste condiții, oficialii vor să limiteze importurile pentru făina și zahărul din Ucraina, pentru tot anul 2024. Atât cei care importă, dar și exportatorii vor avea nevoie de licențe dacă vor să introducă în țară orice cantitate. Licențele ar urma să fie obținute după ce marfa este verificată în detaliu și se determină că nu conține substanțe interzise în Uniunea Europeană.

La rândul lor, și cumpărătorii români vor trebui să obțină licențe de import, lucru care le va permite autorităților să vadă exact unde este folosită marfa ucraineană. Și asta pentru că sunt procesatori care cumpără marfa din Ucraina, o ambalează la noi și trec pe etichetă că e produs românesc.

Ion Cioroianu, vicepreședintele Asociației Fermierilor din România: "Prin aceste licențe există control. S-a pus condiția să se importe numai produsele unde avem deficit și să se facă dovada că sunt sănătoase și corespund parametrilor. Știm că se importă și ulei brut, de exemplu, se rafinează la noi în țară și se vinde sub brand de hypermarket, sub brand românesc. Pe etichetă scrie produs românesc. Am văzut de multe ori".

Măsura de licențiere se aplică deja de câteva luni pentru grâu, rapiță, floarea-soarelui și porumb și până acum nu a fost făcută nicio solicitare. Asta în condițiile în care, în momentul în care nu exista niciun fel de interdicție, importurile din Ucraina au crescut substanțial.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 14-12-2023 19:44