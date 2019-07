România, avertizată de CE pe tema 112 în ziua când Alexandra suna în zadar la numărul de urgenţă

Joi, Comisia Europeană a lansat procedurile de constatare privind neîndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește numărul de urgență 112 în cazul României.

Joi, chiar în ziua în care părinţii Alexandrei anunţau dispariţia acesteia iar fata suna în zadar la 112, Comisia Europeană anunţa că a decis să lanseze procedurile de constatare privind neîndeplinirea obligaţiilor mai multor state membre, între care şi România, în ceea ce priveşte numărul de urgenţă 112.

Mai precis, ţara noastră nu a furnizat informaţii cu privire la operatorii de servicii esenţiale identificaţi în temeiul legislaţiei UE privind securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice (Directiva (UE) 2016/1148), potrivit CE.

Alexandra a sunat în zadar la 112 de trei ori

Miercuri, la prânz, Alexandra ar fi luat o maşină de ocazie si asa ar fi fost sechestrată de individ. Joi, la 11:05 a sunat prima dată la 112. Timp de 24 de ore şi-a ţinut telefonul închis pentru ca barbatul sa nu il vada si sa il ia de la tanara sau copila s-a temut ca nu cumva sa ii sune si sa fie prinsa cu telefonul. Cand si-a dat seama ca este in pericol, a profitat de minutele in care a ramas singura in camera si a sunat la 112. Timp de 7 minute a făcut 3 apeluri. La al doilea apel a dat o adresă de pe o carte de vizită, a făcut o ultimă tentativă la 112, după care telefonul a fost închis pentru totdeauna.

Autorităţile bănuiesc că fata a fost ucisă imediat după apelurile la 112.

Una dintre fetele dispărute a sunat la 112 să anunţe că este ţinută captivă într-o casă

Georgian Drăgan, purtator de cuvant IGPR : “Ieri, fata a sunat la 112 şi a spus că a fost sechestrata de un bărbat. în urma acestui apel, cei de la STS ne-au transmis o informare cu aria în care s-ar afla telefonul mobil de pe care a fost efectuat acest apel, iar ulterior ne-au fost comumicate trei adrese la care poliţiştii IPJ Olt au făcut verificări, însă nu au fost găsite probe şi nici minora. Ulterior, colegii din cadrul Operaţiuni speciale au efectuat activităţi specifice în zonă şi au ajuns la locaţia unde în această dimineaţă la ora 6 s-au găsit rămăşiţe ce par de natura umană”.

Aşadar, trei adrese au fost verificate de anchetatori până să ajungă la casa suspectului.

Serviciul de telecomunicaţii speciale a transmis că fata a sunat de trei ori la 112, la interval de câteva minute, puţin după ora 11. De câteva ori fata a închis, iar apoi le-a dat poliţiştilor o adresă de pe o carte de vizită, aflată pe masă, fără să ştie dacă este într-adevăr locul în care se afla.

Apoi, operatorul de la 112 a încercat de 9 ori să o resune pe fată, însă de fiecare dată a intrat căsuţa vocală.