Vacanța groazei pentru un român în Egipt. Atacat și înjunghiat de un localnic: ”Mi-am văzut copilul aproape mort”

Atacul a fost atât de violent încât tânărul a fost în comă mai multe săptămâni și a fost supus mai multor intervenții.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, statul egiptean a decis să-i ofere îngrijiri medicale gratuite bărbatului. Altfel l-ar fi costat peste 30.000 de euro.

Incidentul violent a avut loc pe 5 decembrie, în timp ce romanul de 34 de ani, originar din Constanța, se afla în vacanţa cu mama lui în staţiunea Sharm El-Sheikh. Aparent total întâmplător, în timp ce făcea cumpărături într-un magazin, tânărul a fost atacat şi rănit în zona gâtului cu un cuţit.

Belgin Seitmola, tătar ca etnie, a fost tranportat la spital în stare foarte gravă.

Omer Sena, mama românului: "Exact acolo în market într-un mod direct şi intempestiv a venit un cetăţean egiptean şi pur şi simplu i-a înfipt un cuţit. A fost operat de urgenţă pentru că respira foarte greu mi-am văzut copilul aproape mort, acum e stabil, trăieşte, l-au salvat medicii de aici, a fost într-o stare foarte critică".

Tânărul nu avea asigurare medicală de călătorie, aşa că mama lui a cerut ajutorul ambasadei noastre din Cairo.

În paralel, a început o campanie de strângere de fonduri pentru îngrijirea costisitoare a fiului ei şi cere să fie transferat în România.

Pe 26 decembrie, Ministerul Turismului din Egipt anunţa că toate costurile vor fi suportate de statul egiptean.

Românul e acum în stare stabilă, dar nu poate vorbi

Şi Ministerul Afacerilor Externe a confirmat vineri că reprezentanții Ambasadei României la Cairo au verificat în ce condiţii e tratat tânărul. Şi că "tratamentul medical, în valoare de peste 30.000 de euro, o să fie acordat în regim de gratuitate, suportate de autorităţile egiptene până la externarea cetățeanului român".

Tânărul e în stare stabilă, dar nu poate vorbi. Urmează să fie transferat la un spital din Cairo.



Valentin Dinga, preşedinte asociaţia "Live to save lives": "Am fost apelat de consulul din cadrul MAE să găsim o soluţie să vedem cum putem să-l repatriem. Putem să-l aducem din Cairo în Bucureşti cu Taromul cu targa la bord, dar să vedem după operaţie. Starea lui a fost foarte gravă la început, inclusiv resuscitat din stop cardio-respirator".

Hakan Selamet, avocatul românului: "În vederea repatrierii victimei am solicitat sprijinul MAE, însă până în momentul de față nu am primit un răspuns concret din partea dumnealor și nici nu am fost puși în legătură directă cu Ambasada României din Egipt".

În ceea ce-l priveşte pe atacator, acesta a fugit iniţial, dar apoi a fost arestat.

