RO Vaccinare, mesaj ironic pe pagina de Facebook a lui George Simion, pentru antivaxxeri

Agerpres

George Simion, co-președintele AUR, a făcut un apel pe Facebook cu privire la un nou protest anti-COVID, însă, pe pagina acestuia au intervenit și cei de la RO Vaccinare.

Printr-un apel lansat pe pagina sa de Facebook, George Simion i-a chemat pe oameni la un nou protest împotriva COVID-19, care va avea loc la Parlament, pe 21 decembrie. La scurt timp după ce a transmis acest mesaj, reprezentanții de pe Facebook ai campaniei de vaccinare anti-coronavirus din România (RO Vaccinare) au trolat anunțul liderului AUR, îndemnând românii, în schimb, să „vină la protest în centrele de vaccinare, în număr cât mai mare”.

„Vă invităm la protestul împotriva COVID-19, în centrele de vaccinare și în număr cât mai mare. 57.696 de români au murit din cauza COVID-19. Doar prin vaccinare și prin respectarea măsurilor îi putem proteja pe cei vulnerabili. Sunt peste 186.000 de locuri disponibile la vaccinare în București”, se arată în mesajul RO Vaccinare pus pe pagina de Facebook a lui George Simion.

StirilePROTV

În urmă cu o săptămână, Simion a explicat de ce refuză să se imunizeze împotriva coronavirusului. „Am fost într-o emisiune duminică, și am spus că nu mă vaccinez și a sărit presa asta pro -vaccin inclusiv pro vaccinare obligatorie pe capul meu. Ce a putut să spună George Simion. E incredibil! George Simion este anti-vaccinist! Nu sunt anti-vaccinist! Sunt pentru alegerea fiecăruia de a se vaccina. În momentul ăsta ce face Florin Cîțu este o inepție. A și jignit 70% dintre români, i-a făcut analfabeți funcționali, conform testelor Pisa. Aparent cei care nu trec testele Pisa nu se vaccinează, o aberație o gogomănie”, a spus politicianul.

„Eu mi-am făcut un test de anticorpi. M-am dus vineri și mi l-am făcut să văd dacă am anticorpi și ghiciți ce? Am anticorpi la COVID-19. Înseamnă că am fost asimptomatic. Am trecut prin boală. Nu știu când am avut boala dar cert este că am anticorpi. E eu dacă am anticorpi în momentul ăsta, care sunt mult mai buni decât cei provocați de vaccin de ce m-aş vaccina și de ce vrea domnul Florin Cîțu să mă discrimineze? Adică nu îmi permite accesul în restaurant când am anticorpi. Și de ce vrea domnul Cîţu o să distrugă acele restaurante și acele terase", a adăugat George Simion, potrivit Antena 3.