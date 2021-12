Un deputat PSD a postat un fake-news despre varianta Omicron. RO Vaccinare a reacționat

Facebook.com

Deputatul PSD Dumitru Coarnă, membru al Comisiei de Siguranță Națională, a distribuit pe contul său de Facebook o postare ce conține un fake-news despre varianta Omicron a coronavirusului.

În postare se regăsește posterul unui film din 1963 modificat cu titlul „Varianta omicron - Ziua în care lumea a fost transformată într-un cimitir”.

„Oare câți ați știut că în 1963 a fost făcut filmul The Omicron Variant - The Day That World Was Turn In A Cemetery despre un virus care omoară omenirea??? Ca să vedeți dacă mai era nevoie, de cât sunt de planificate evenimentele curente!!!”, este mesajul care însoțește imaginea.

Postarea, publicată pe 8 decembrie, a strâns 242 de reacții, 33 de comentarii și 227 de distribuiri.

Citește și Omicron va cauza până la 75.000 de decese doar în Anglia dacă nu se impun restricții mai dure

Pagina de Facebook RO Vaccinare a reacționat, spunând că posterul filmului a fost falsificat digital după un poster al unui film SF din 1974.

„‼️ Dovada: Nu există un film numit „Varianta Omicron” ‼️

Afișul a fost falsificat digital de un autor și comedian irlandez după un poster al unui film SF din 1974 - „Phase IV”.

⚠️ Imaginea a devenit virală în multe țări și a fost fost distribuită de mii de ori în mai multe limbi, precum spaniolă, portugheză, franceză, engleză, germană sau olandeză, de utilizatori care cred că filmul există și anunță apariția tulpinii Covid-19 Omicron”, este mesajul postat de RO Vaccinare.