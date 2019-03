Rita Mureșan, după moartea Zinei Dumitrescu: ”Am pierdut-o pe mama modei românești”

Rita Mureșan a primit cu tristețe vestea morții creatoarei de modă Zina Dumitrescu.

”Ne-a unit această pasiune pentru modă și întotdeauna am respectat-o și am admirat-o pentru ce a făcut în modă. În ultimul timp nu am văzut-o, dar știu că a fost vizitată de fetele cu care ea lucra când ele erau modele, fetele din generația mea.

Zina era mereu pedantă și foarte atentă la detalii care priveau feminitatea și moda. Asta am admirat întotdeauna la ea. Era atentă să arate perfect și transmitea și celor din jurul ei cât de important este să arate perfect.

Pentru noi e ca și cum am pierdut-o pe mama modei românești, pe doamna modei românești. Moda românească nu era ceea ce este acum fără ea.

Citește și Zina Dumitrescu a murit. Celebra creatoare de modă avea 82 de ani

În ultima perioadă se simțea rău, era slăbită, nu mai avea aceeași putere.

Spunea că trebuie să arați bine întotdeauna pentru bărbatul de lângă tine”, a declarat Rita Mureșan pentru Știrile Pro TV.