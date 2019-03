Cătălin Botezatu, în lacrimi. Prima reacție după moartea Zinei Dumitrescu

Creatorul de modă Cătălin Botezatu, care o numea pe Zina Dumitrescu ”mamă”, este foarte afectat de decesul acesteia. În lacrimi, el al povestit pentru Știrile Pro TV cine a fost Zina pentru el.

Cătălin Botezatu i-a acordat un interviu corespondentului Știrilor Pro TV Roxana Hulpe, la scurt după ce a fost confirmat decesul ZInei Dumitrecu.



Reporter: Cum era în ultima perioadă Zina Dumitrescu?

Cătălin Botezatu: Zina a fost poate cea mai marcantă persoană din lumea fashion-ului, iar pentru mine cel puțin a fost ca o mamă. Și nu doar pentru mine... întotdeauna i-a plăcut să vorbească despre copiii ei, oameni care în timp au devenit creatori de modă, oameni de afaceri.

De fapt am fost o familie care a fost alături de ea aproape până la sfârșit. Regret enorm că nu am apucat să o văd... Acum 2 săptămâni, într-un interviu pe care Zina l-a acordat, a spus că acum, pe ultima sută de metri, își dorește să vadă o prezentare de modă. A fost întrebată ce fel de prezentare și a spus: ”Normal, prezentarea lui Cătălin, a băiatului meu”. Îmi pare rău că nu am reușit să îndeplinesc dorința uneia din cele mai importante persoane din viața mea.

Reporter: Când ați vizitat-o ultima oară?

Cătălin Botezatu: Cu multe luni în urmă, pentru că nu am avut timp... Mergeam în gașcă la ea, apoi mai mergeam cu ea prin oraș... Dar știam că acolo era în grija unui om de încredere.

Reporter: Se simțea rău?

Cătălin Botezatu: Starea ei se înrăutățise... Nu-și mai dorea să mai trăiască. Pierderile pe care le-a avut în viață, decepțiile... totul a început în momentul în care l-a pierdut pe ”profesore” - așa cum îi spunea ei soțului ei, care a fost poate cea mai grea pierdere pentru ea. În momentul acela cred că și-a dorit să se întâmple ce s-a întâmplat. A mai rezistat mulți ani, dar cu o durere pe care cred că doar ea a știut-o.

Reporter: De când trăia în azil?

Cătălin Botezatu: În momentul în care nu a mai putut avea grijă de ea, a ajuns în acest azil, alături de oameni de bună calitate.