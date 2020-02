Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase joi, 13 februarie

LOTO 6/49. Loteria Română organizează joi, 13 februarie, noi trageri loto la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Duminică, 2 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 ianuarie, Loteria Romana, a acordat 15.596 câştiguri, în valoare totală de 665.564,91 lei.

REZULTATELE LOTO 6 DIN 49 de joi, 13 februarie 2020

Rezultatele extragerilor loto de joi 13 februarie vor fi anunţate după ora 18:15.

Numerele câştigătoare la extragerea loto din 13 februarie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc

Loto 5/40:

Super Noroc:

Joi, 13 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 februarie, Loteria Romana a acordat 24.115 castiguri in valoare totala de 1.365.216,01 lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,92 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,64 milioane lei (peste 554.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,18 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 114.000 de lei (aprox. 24.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 212.000 de lei (peste 44.400 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 14.600 de lei.

La tragerea Joker de duminica, 9 februarie, la categoria a II-a a jocului Joker s-a inregistrat un castig in valoare de 168.340,09 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Galaţi si a fost completat cu doua variante simple la Joker.