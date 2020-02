Rezultate Loto 6 din 49. Numerele extrase duminică, 9 februarie

LOTO 6/49. Loteria Română a organizat duminică, 9 februarie, noi trageri loto la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Duminica, 9 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 februarie, Loteria Romana a acordat 13.063 de castiguri in valoare totala de 680.349,10 lei.

REZULTATE LOTO 6 DIN 49, 2 februarie 2020

Loto 6 din 49: 44; 6; 3; 11; 15; 33

Noroc: 5294258

Joker: 20 + 10; 3; 38; 24; 5

Noroc Plus: 149436

Loto 5 din 40: 31; 11; 21; 22; 33; 20

Super Noroc: 645556

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,40 milioane lei (peste 925.400 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,54 milioane lei (aprox. 534.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 130.500 de lei (peste 27.300 de euro). La Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 95.800 de lei (peste 20.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 162.000 de lei (aprox. 34.000 de euro).