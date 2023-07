Rezultate Bacalaureat 2023. Ce spun elevii care au obținut media generală 10. Unii dintre ei au învățat și opt ore pe zi

Totuși, 72,8 % dintre absolvenți au promovat examenul, iar 56 de absolvenţi de liceu au media 10. Anul trecut 162 de tineri au reușit această performanță.

Timp de câteva ore, centrele de examen au fost animate de discuții aprinse între colegi și părinți, în fața listelor cu medii.

Timișoreanul Vlad Oros este admis deja la faimosul Massachusetts Institute of Technology, în Statele Unite ale Americii.

Vlad Oros, absolvent cu media 10: ”MIT-ul e cea mai bună universitate din lume”

Cristian, tot cu media 10, recunoaște că în perioada de dinaintea bacalaureatului a studiat și câte 8 ore pe zi.

Cristian George, absolvent: "Am fost foarte bucuros, chiar am simțit că munca mea pe care am investit-o în toți acești ani a meritat și mă simt foarte mândru de mine că am ajuns la această performanță".

Desigur, vorbim de absolvenți de liceu care au avut familii capabile să îi susțină cu meditații, dar și șansa unor profesori inspirați și implicați. Puțini elevi de la țară obțin note maxime. O elevă de 10 din Ploiești a făcut naveta cu trenul timp de 4 ani, dar spune că în toți acești ani nu a lăsat nicio zi să treacă fără să învețe câte ceva.

Lidia Teodora Popă, Colegiul Național "Mihai Viteazu" Ploiești: ”Cred că asta m-a fascinat, să știu toate micile curiozități din jurul nostru. Sunt foarte multe lucruri mărunte la care nu ne gândim, corpul nostru este uimitor și cum funcționează el singur”.

Însă acestea sunt excepţiile. Din 130.500 de candidați, au luat peste 6 numai 91 de mii. Adică 72,8 la sută, față de 73,3 la sută, în 2022.

A fost însă anul cu mai multe scandaluri, care au pornit de la suspiciunea că subiectele la limba română ar fi fost dezvăluite înainte de probă. Absolvenții de liceu ne arată captura unor mesaje primite pe 25 iunie, cu o zi înainte de probă la română. Este chiar subiectul de literatură.

Fată: ”Am luat sub 5… vreau să mă fac poliţista. Dacă nu, o să fac numai ilegalități!”

