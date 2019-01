Revelionul artiștilor. Reacțiile cântăreților după ce au aflat de planurile ANAF

După ce un an întreg au cântat pentru alţii, vineri le-a venit şi lor rândul să petreacă. Mai mulţi cântăreţi au sărbătorit cu întârziere anul nou. Este o tradiţie de un deceniu să se strângă la Târgu Jiu pentru acest eveniment.

Sute de artişti populari au cântat vineri seara pentru ei, după ce tot anul trecut i-au încântat, la cerere, pe alţii. 2019 se anunţă plin, mai ales că de acum se aşteaptă ca pe la evenimente să îi urmărească şi inspectorii ANAF, tot mai atenţi la câştigurile lăutarilor.

Valentin Sanfira, artist: Seara asta e a noastră, după care începem din nou înainte să cântăm.

Reporter: Poate să îi intereseze şi pe cei de la ANAF agenda voastră?

Valentin Sanfira: Sigur că da, normal. Luăm şi noi un ban şi statul şi toată lumea e fericită."

Constantin Enceanu, artist: "Nicio problemă, am Fiscul cu mine, soţia mea lucrează la Fisc şi cum vezi am luat-o cu mine şi în seara asta, are facturierul, chitanţierul tot timpul, fără probleme."

Niculina Stoian, artistă: "Al meu, 2018, a fost impecabil, iar acesta va fi desăvârşit."

Revelionul lăutarilor se organizează anual la Târgu Jiu şi este tot mai popular printre cei din breaslă.

Petrecăreţ: Şi peste 100 de ani tot aici, să continuăm petrecerea!

Reporter: Mai puteţi?

Petrecăreţ: Aoleu, de abia începurăm, până dimineaţa la 5 la 6, că aşa e bine, să vii pe beznă şi să pleci pe lumină.

Elisabeta şi Gigi Vasile, organizatorii petrecerii: "Lângă noi e o masă de 33 de persoane din Ialomiţa, care mi-au confirmat că la anul vor fi peste 50 de persoane. Sunt de peste tot, Banat, Tulcea, Brăila, Bucureşti."