Repartizare licee 2022. Când se afișează rezultatele la admitere liceu

Pentru anul șclar 2022-2023 au fost scoase la concurs peste 130.000 de locuri în clasele a IX-a pentru frecvența zi și alte 11.000 cu frecvență redusă sau la seral. Acestora li se adaugă încă 60.000 de locuri în învățământul profesional

Numărul locurilor de clasa a IX-a la liceu este mai mic decât cel al elevilor care au absolvit școala generală, în anul 2021-2022, erau înscriși în clasa a VIII-a 172.822 de elevi, și decât al elevilor care s-au înscris să susțină examenele de Evaluare Națională 2022 - 155.820.

Potrivit legii, toți elevii absolvenții claselor a VIII-a, indiferent dacă participă sau nu la Evaluarea Națională și indiferent de nota pe care o iau la Evaluarea Națională, au un loc asigurat la liceu sau în învățământul profesional.

Rezultatele repartizării computerizate, afișate pe edu.ro

Potrivit calendarului admiterii la liceu 2022, elevii și părinții au avut la dispoziție șapte zile în perioada 4-11 iulie pentru completarea fișelor pentru admiterea la liceu, iar, joi, 14 iulie, vor fi afișate rezultatele repartizării computerizate.

Rezultatele vor putea fi consultate pe adresa admitere.edu.ro pe baza codului unic, fiind anonimizate, la fel ca și rezultatele de la Evaluare Națională.

Cum se face repartizarea computerizată

Experții care au creat softul de repartizare computerizată a Compania care administrează softul de repartizare computerizată pentru admiterea la liceu au explicat cum funcționează algoritmul după care se face repartizarea elevilor.

Exemple pentru explicarea algoritmului:

Elevul care are media de admitere 10, respectiv cea mai mare din județ, este repartizat primul la prima sa opţiune.

Următorul exemplu este un elev care are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de elevi cu medii mai mari decât el. Acest elev va fi al 15-lea repartizat la prima sa opţiune.

Pentru al treilea exemplu, presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune.

„Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B”, explică creatorii softului de repartizare.

Calendar admitere la liceu 2022

► 14 iulie 2022 - Repartizarea computerizată în învățământul liceal;

► 14 iulie 2022- Comunicarea rezultatelor de admitere la liceu și afișarea la unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate la liceu din București;

► 15 – 20 iulie 2022 Depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care candidații au fost repartizați;

► 21, 22 și 25 iulie 2022 - Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată;

Sursa: Edu.ro