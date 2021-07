Reguli noi pentru artiștii stradali din Timișoara, anunțate de primarul Dominic Fritz. Un consilier s-a plâns de manele

Artiștii stradali din Timișoara se vor supune unui nou regulament. Activitatea lor era oricum autorizată de primărie, iar acum primarul Dominic Fritz anunță că elaborează noi reglementări pentru aceștia.

Un consilier local din Timișoara le-a criticat activitatea, iar acesta a fost momentul în care primarul Dominic Fritz a răspuns că are deja în atenție manifestările „culturale” de pe străzile municipiului.

Potrivit publicației tion.ro, liberalul Lucian Căldăraru s-a plâns în ultima ședință de consiliu local că i-a auzit cântând manele, repertoriu dezaprobat chiar și de fostul primar, Nicolae Robu.

„Vă rog să atrageți atenția asupra felului în care se acordă acele autorizații de trubaduri în acest oraș. Nu de multe ori am parcurs acest oraș și sunt persoane care nu au nicio legătură cu cultura muzicală din Timișoara. Eu așa știam, că se dau autorizații. Se eliberează într-o zi, există o comisie care eliberează aceste autorizații. Nu vreau, de Ziua Timișoarei, mă scuzați, să aud manele. Am auzit manele în piețe. De subcultură nu am nevoie”, a spus consilierul PNL Lucian Căldăraru, potrivit sursei citate.

Primarul Dominic Fritz i-a spus că se lucrează deja la un regulament nou pentru artiștii stradali.

„Până acum, aceste autorizații s-au dat din partea Casei de Cultură. Lucrăm la un nou regulament care să stabilească niște reguli pentru muzica pe stradă în Timișoara”, a replicat edilul-șef.

Primăria Timișoara a organizat, în toamna lui 2019, un festival al cântăreților stradali. În vara aceluiași an, primăria autorizase 36 de artiști stradali în centrul istoric.

Actualul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, anunța încă din martie că își dorește alte reguli pentru centrul Timișoarei.

„Avem nevoie de un regulament clar de comerț stradal, de un regulament pentru muzica stradală (…) Va trebui să ne asigurăm și în privința capitalei culturale cum vrem să ne prezentăm, nu putem să avem peste tot, fiecare își pune ce vrea, trebuie să avem o claritate în spațiul public”, spunea atunci Fritz.

Consiliul Local Timișoara a adoptat încă din anul 2017 un regulament pentru terasele din centrul orașului, care stabilește și că în Piața Unirii și pe străzile din Cetate este permisă „muzica live la instrumente reci, fără sisteme de amplificare”.