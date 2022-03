Refugiații din Ucraina, ajunși în România: ”Era monstruos. Armata rusească a început să omoare”

Unian Photo

Aeroporturile din țară sunt pline de mii de refugiați din Ucraina, care au format cozi lungi în fața porților de îmbarcare.

Numai astăzi, 2 martie, de pe Otopeni au decolat 16 curse de repatriere care au dus acasă în Istanbul, Delhi, Lisabona ori Bombai peste 3.000 de oameni, fugiți din calea războiului.

Ahmed și Ilyass sunt studenți la medicină în Odesa. Abia când tancurile și soldații au ajuns sub fereastra lor, s-au speriat și au fugit spre România. I-am găsit așteptând să urce în avion spre Maroc, casa lor.

Ahmed Aziz: ”Situația e foarte serioasă acolo, e război. Am fost speriați, dar aici ne simțim în siguranță. Mulțumesc, București! Mulțumesc, România!”

Ilias Hemdani: ”Mi-am luat pașaportul și doar câteva haine. Am încercat să plecăm cât de repede am putut.”

Reporter: Și ce ați lăsat în urmă?

Ilias Hemdani: ”Totul. Ne-am lăsat acolo chiar și pisicile. Le-am lăsat vecinilor.”

Alți tineri, în schimb, au reușit să ia cu ei cele trei pisici pe care le aveau în Ucraina. Sperau ca, în marea de oameni, să le poată urca și pe ele în avion cu ei.

Hager Azzoubir: ”Acum încercăm să ajungem în țara noastră, dar nu cred că ne lasă să luăm cu noi și animalele de companie. Ne-au zis că prioritate au oamenii.”

Achraf Taqat: ”Nu am vrut să acceptăm că războiul a început. Am auzit sunetul bombelor, al avioanelor. A fost oribil.”

De altfel, aeroportul din Otopeni este zilele acestea poarta de scăpare din calea războiului pentru mii de refugiați.

Înconjurați de bagaje și pungi, ținând strând la piept cuștile animalelor de companie, oamenii, majoritatea studenți, erau cu ochiții țintiți spre panourile care anunțau când le vine răndul să plece acasă.

16 zboruri au fost organizate astăzi, 2 martie, doar pe aeroportul din Otopeni. În total sunt peste 3000 de oameni care au fugit din calea bombelor și care acum vor să ajungă la casele lor. Cei mai mulți vor ajunge în Istanbul și Delhi.

Unii studenți au ajuns în România, în campusul Universităţii de Stiinţe Agronomice din Bucureşti. Vor merge mai departe spre Tunisia, ţara natală.

Student: ''Era ceva monstruos acolo. Armata rusească a început să omoare oameni, au început să ne bombardeze. Nu putem să dormim. La fiecare câteva minute auzeam zgomotul rachetelor şi fugeam să ne ascundem în subsoluri''.

Student: ''În Harcov, chiar şi universităţile, locurile sigure, sunt distruse. Recomand tuturor să plece daca au ocazia”.

Student: ''Am plecar fără să ştim cum va fi viitorul nostru, am încercat doar să ne salvăm vieţile. Am plecat, însă avem prieteni care au rămas acolo.. Dumnezeu să ne ajute!”

Mii de kilometri a călătorit şi un tânăr, care a reuşit să îşi ia cu el şi căţeluşul: ''Auzeam bombe, bombe, bombe. Noaptea era foarte mult zgomot''.

Din mulţimea de oameni care fug din calea războiului din Ucraina, o femeie și cei doi copii ai săi au fost implicați marți seară într-un accident, în județul Cluj, dupa ce șoferița ar fi ațipit la volan.

Iar alți 11 refugiați ucraineni, șase adulți și cinci copii, au fost implicați într-un accident de circulație, in Bihor. Au scapat teferi, cu răni ușoare.