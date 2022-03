Atenție cui faceți donații pentru refugiații din Ucraina. Pățania unui tânăr care a vrut să ajute

În aceste momente dificile, când mulți români sar în ajutorul celor care fug din calea războiului, polițiștii ne sfătuiesc să fim atenți cui facem donații.

Pe lângă asociațiile umanitare serioase, au început să apară și diverse anunțuri de la persoane care vor să profite de întreaga situație.

Impresionat de tot dezastrul din Ucraina, un tânăr a dorit să doneze o sumă de bani, pentru a-i ajuta pe refugiaţi. A găsit anunțul unei asociații umanitare pe rețelele de socializare și, de bună-credință, a trimis banii. Abia după aceea a verificat asociaţia.

Sami Bejan: „Nu am găsit infomații despre asociația aceea, pe site-ul respectiv spunea că are peste 14 ani de activitate, mii de voluntari, două cămine create, dar eu nu am găsit NIMIC, NIMIC NIMIC. Felul cum au creat mesajul și cum au creat site-ul a fost foarte credibil. Eu am donat fără să mă gândesc.”

Și o femeie din Republica Moldova, care adună bani, haine și alimente pentru refugiații ucraineni s-a trezit cu cereri suspecte din partea mai multor indivizi.

Diana Voevuțtki: „Când am solicitat lista cu lucrurile necesare, mi s-a dat un testament așa (arată că e mare lista) în care erau suporturi pentru hârtie igienică, suporturi pentru săpun, suporturi pentru nu-mai-știu ce din baie, chestii de bucătărie. Aveam senzația că cineva își amenajează un apartament și ne solicită nouă lucrurile pe care nu au reușit să le cumpere.”

Polițiștii ne sfătuiesc să fim foarte atenți atunci când vrem să ajutăm:

Georgescu Luminița, - IPJ Baia Mare: "Polițiștii de prevenire vă sfătuiesc ca orice donație pentru semenii ucraineni să o faceți asociațiilor sau organizațiilor guvernamentale autorizate. Dacă oferiți sume de bani, sfatul nostru este că aceștia să fie virați în conturile oficiale."

Până acum nu a fost depusă nicio plângere pentru înșelăciune.