Reducerile de posturi și cheltuieli din Sănătate sunt excluse, afirmă Alexandru Rafila. Alte măsuri pentru austeritate

Ministerul are în subordine spitale sau instituţii tehnice, de unde nu se pune problema reducerii de posturi sau de cheltuieli, pentru că sistemul trebuie să funcţioneze. Ministrul afirmă că, deşi s-au luat unele măsuri prin Ordonanţa trenuleţ, se vor găsi soluţi pentru a se asigura asistenţa medicală, transmite news.ro.

Discutând despre pregătirea bugetului pentru 2025, Alexandru Rafila a fost întrebat, duminică seară, la TVR Info, ce cheltuieli are pe listă pentru a tăia şi a răspuns: ”Să ştiţi că Ministerul Sănătăţii este un minister, la fel ca şi Ministerul Transporturilor, la care o reducere a cheltuielilor ar însemna o reducere a ritmului de investiţii”.

În ceea ce priveşte cheltuielile de funcţionare, ministrul Sănătăţii afirmă că nu se prea pot face reduceri: ”Ministerul Sănătăţii a trecut printr-o reorganizare. (…) Noi avem în subordine spitale, deci noi nu avem în subordine agenţii şi lucruri de genul ăsta (…) sunt instituţii tehnice sau spitale. Nu cred că se pune problema reducerii de posturi în aceste instituţii”, a mai declarat Rafila, adăugând ”Cred că trebuie să menţinem instituţia funcţională”.

Întrebat despre înghetarea salariilor din Sănătate, prin Ordonanţa „trenuleţ”, Rafila a afirmat: ”Noi am semnat un contract colectiv de muncă cu sindicatele, am reuşit acest lucru pentru prima dată după foarte mulţi ani, si am avut discuţii foarte bune. Sunt partenerii noştri de dialog şi sunt serioşi. Sunt convins că vom găsi soluţii şi să putem să continuăm cu acordarea asistenţei medicale, chiar dacă, într-adevăr, anumite tipuri de de servicii nu pot fi plătite suplimentar. (…) Însă să ştiţi că nu se pune problema sporurilor care sunt primite în mod obişnuit pentru dificultatea locului de muncă (…) Nu se pierde niciun drept pe care îl au în prezent ce care lucrează nu se pierd”.

De asemenea, ministrul afirmă, referindu-se la îngheţarea angajărilor în instituţiile bugetare, că există două categorii de posturi.

”Sunt mii de posturi care au fost aprobate prin memorandum, care încă nu s-au ocupat. În plus, această ordonanţă prevede că pentru rezidenţii care au susţinut examenul de specialitate în cursul anului 2024 devin acum specialişti. Spitalele din România pot scoate posturi de medic specialist la concurs, aşa că se vor găsi soluţii pentru tinerii medici”, a explicat Rafila.

El a afirmat că, într-adevăr, nu toate posturile sunt în oraşe mari sau centre universitare.

Guvernul trebuie să aprobe bugetul până cel târziu pe 31 ianuarie, a anunţat, vineri, şeful Executivului, Marcel Ciolacu. care a cerut miniştrilor ”să includă neapărat şi propuneri de restructurare a tuturor posturilor nejustificate, atât în administraţia centrală, cât şi la nivelul companiilor de stat din subordine”.

