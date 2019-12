Recursul compensatoriu a dus la dubla crimă din Satu Mare. Anchetatorii au o nouă pistă

Recidivistul acuzat că a ucis fără milă două femei într-o localitate din Satu Mare a fost arestat preventiv miercuri seară pentru 30 de zile.

În cele din urmă a recunoscut cumplitele fapte, iar surse din anchetă spun că există bănuiala că ar fi avut un complice.

Individul a mai fost încarcerat pentru tentativă de omor și a fost eliberat mai devreme în baza recursului compensatoriu.

Înfiorător este că, deși legea a fost abrogată săptămâna trecută, potrivit celor din sistemul penitenciar, cel puțin 20.000 de infractori pot beneficia în continuare de actul normativ.

Asta pe lângă cei care au ieșit deja din închisoare și au făcut cinci sute de noi victime.

Individul acuzat că le-a ucis pe cele două femei se numește Marin Pinte. În 2015 a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a bătut crunt soția. În mai anul trecut, bărbatul a cerut să fie eliberat în baza legii recursului compensatoriu și în aceeași lună a și ieșit din penitenciar.

Surse din rândul anchetatorilor susțin că după ce a fost pus în libertate, Pinte a plecat la muncă în străinătate, unde ar fi lucrat împreună cu ruda uneia dintre victime.

Întors în România, bărbatul era vecin cu femeile ucise. Cum s-a ajuns la dublul omor este încă neclar. Mobilul crimei ar fi fost jaful.

Marius Iancu, procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare: „În baza probelor administrate s-a formulat o bănuială rezonabilă față de o persoană, persoană față de care s-a și dispus de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare măsura reținerii."

Anchetatorii au ajuns la locuința individului conduși de câinele polițist Teba. Patrupedul și conducătorul său au fost distinși cu titlul de cel mai bun cuplu canin al Poliției Române. Pe hainele suspectului s-au găsit urme de sânge.

În fața anchetatorilor, suspectul a încercat să se apere și a susținut că petele de sânge de pe haine provin de la un porc pe care l-a sacrificat în ziua respectivă. Criminaliștii au prelevat probe ADN și vor stabili exact de unde provin acestea.

În cele din urmă, la audieri, individul a recunoscut că le-a omorât pe cele două femei, potrivit unor surse din anchetă.

Aceleași surse spun că victimele au fost găsite acoperite cu o pătură. Rudele lor au declarat că au încercat de mai multe ori să intre în locuința în care au fost descoperite.

Soțul femeii mai tinere: „Pe când am venit, am încercat să intru în casă, dar toate ușile erau încuiate și am stat aici și am tot încercat și am mers acasă și nimic."

Reporter: „Ce lipsește din casă?

Cumnatul uneia dintre femei: „Ceva bani. În jur de câteva mii de euro. Înăuntru a intrat doar criminalistica."

Legea recursului compensatoriu care l-a scos mai devreme din închisoare pe suspectul din acest caz a fost intens contestată. În doi ani, cât actul normativ a fost în vigoare, a grăbit eliberarea a peste 20.000 de deținuți, printre ei infractori periculoși condamnați pentru omoruri, tâlhării sau violuri.

Legea a fost abrogată săptămâna trecută, dar va înceta să mai existe doar după promulgarea de către președintele României.

Asta nu înseamnă însă, că recursul compensatoriu nu va mai produce efecte. Ba chiar, susțin specialiști din sistemul penitenciar, despre această formă de recompensare a deținuților se va vorbi încă 20 sau 25 de ani.

Asta pentru că, potrivit dreptului penal românesc, cei condamnați și încarcerați definitiv până la momentul abrogării, aproximativ 20.000 de oameni, potrivit statisticilor oficiale ale ANP, vor putea invoca legea recursului compensatoriu pe principiul legii penale mai favorabile. Judecătorii vor fi nevoiți să le recunoască zilele de libertate câștigate: câte 6 zile la fiecare 30 petrecute în spatele gratiilor

