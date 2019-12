Răsturnare de situație. Cine le-ar fi omorât pe cele două femei din Satu Mare

Dublă crimă cu mari semne de întrebare într-o localitate din judeţul Satu Mare. Două femei de 54 şi 63 de ani, vecine şi prietene, au fost ucise în bătaie şi încuiate în casă.

Ochii tuturor s-au oprit asupra a doi străini veniţi din Ungaria să vândă diverse textile prin sat, ultimii care ar fi văzut-o pe cea mai tânără în viaţă. Dar după audieri indivizii au fost eliberaţi.

Acum anchetatorii îl caută pe făptaş printre săteni. La mai bine de o zi de la teribila crimă încă nu a fost făcută vreo reţinere. Printre suspecţi este şi un bărbat care a fost eliberat anul trecut din închisoare.

Din primele informaţii, se pare că femeile au fost ucise pentru bani. Cea mai în vârstă avea în casa câteva mii de euro, sumă care a dispărut.

Suspecţii bănuiţi iniţial sunt doi bărbaţi din Debrecen, Ungaria, care veniseră la Bârsău de Sus să vândă diverse lucruri din poarta în poartă. Au ajuns şi la femeia de 54 de ani şi i-au vândut trei produse.

Încântată de afacere, ea a mers cu cei doi şi la vecina ei, de 63 de ani. De aici nu se ştie ce s-a întâmplat. Cert este că femeile au fost găsite moarte şi încuiate în casa celei mai în vârstă. Legiştii spun că au avut o moarte violentă. Soţul uneia dintre victime s-a întâlnit pe drum cu vânzătorii şi aşa s-a ajuns la bănuiala că cei doi ar fi implicaţi.

Soțul femeii de 54 de ani: "Mi-au zis să le mai dau 500 că rămâne plapuma la noi şi le-am dat şi au plecat. Pe când am venit am încercat să intru în casă, dar toate uşile erau încuiate şi am stat aici şi am tot încercat şi am mers acasă."



Fratele femeii de 54 de ani: "Cea mai tânără era sora mea. Şi a vrut să-i aducă şi la vecină o plapumă, că ea şi-a luat 3. Ziceau că erau de la Debrecen, din Ungaria.Cred că au urmărit să ia mai mulţi bani."

Vânzătorii susţin însă că nici măcar nu au intrat în casă.

Vânzător ambulant: "Timp de 20 de minute am aşteptat ca să iasă afară, să îmi dea banii sau pătura. Am văzut că nu este, între timp m-am dus la dânsul, la soţul ei. Şi am venit către casă, la vreo 3-4 kilometri, ne-a oprit poliţia. Ne-au pus cătuşele şi să ne ducem la secţie să clarificăm. Am zis 'dom-le suntem cu marfa, suntem vânzători'. N-am intrat, eram în stradă. Nu în casă am vândut, afară pe drum."

Indivizii au fost opriţi la aproximativ 3 kilometri de sat şi duşi la audieri. Apoi au fost lăsaţi să plece, iar cercul de suspecţi s-a lărgit. Anchetatorii au adus inclusiv un câine de urmă, care i-a dus în curtea unui vecin.

Mobilul pare să fie jaful. Femeia mai în vârstă are un băiat care lucrează în străinătate şi obişnuia să trimită bani acasă. De altfel din casa ei au dispărut nişte bani.

Reporter: Ce lipseşte din casă?

Cumnat: Ceva bani. În jur de câteva mii de Euro. Înăuntru a intrat doar crimialistica, tot e sigilat.

Mai mulţi săteni din localitate au fost audiaţi până acum.

Rudă: "Noi nu ştim că ar fi altcineva. De ei am ştiut că au fost cu plăpumi şi că au venit după bani şi au intrat în casă şi n-au mai ieşit. I-au mai chemat la poliţie şi pe sătenii de pe deal."

Anchetatorii au un cerc de suspecţi, dar până acum nu au reţinut pe nimeni.