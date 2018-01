Rectorul Universității București a demisionat în semn de protest față de numirea lui Popa la Educație

Rectorul Universităţii din Bucureşti Mircea Dumitru a anunţat, luni, că demisionează din toate funcţiile pe care le ocupă în cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

"Este păcat că umbrim învăţământul românesc cu scoaterea în evidenţă a unor elemente nu atât de importante cum ar fi plagiatele". Iată declaraţia uluitoare, făcută chiar de Ministrul propus al Educaţiei după audierea în comisia de învăţământ.

În semn de protest, rectorul Universităţii Bucureşti, Mircea Dumitru, şi-a anunţat demisia din ''Consiliul Naţional de Atestare a Diplomelor''.

Pe de altă parte, acelaşi Popa s-a scuzat spunând că oricine mai face greşeli şi a dat vina pe emoţii. Ca să fie stăpân pe situaţie, a citit discursul de pe foaie, însă inevitabilul s-a produs.

Ministrul propus al Educaţiei, Valentin Popa, a fost întâmpinat cu un manual de gramatică şi o panglică de către reprezentanţii USR şi PNL. Totul, după ce un film în care măcelăreşte limba română a devenit viral.

Valentin Popa: "Mă bucur că am ajuns în ziua în care să tai pamblica la acest book cafe. Important este ce spun studenţii, noi l-am făcut pentru ei."

Luni a încercat să îşi explice greşelile, dar a greşit din nou.

Valentin Popa: "Am făcut cu siguranţă şi dezacorduri, am avut probabil şi bâlbe şi cuvinte stâlcite şi greşeli gramaticale, în general datorate emoţiei, lucru care se vede întotdeauna când vorbesc în public şi uneori dorinţei de a argumenta cu pasiune."

Cât despre "pamblica", exprimare care i-a devenit poreclă...

Valentin Popa: "Am folosit cuvântul pamblică toată viaţa mea. E un cuvânt din dicţionar, un regionalism, toată viaţa mea am locuit în Suceava, iar şcoala am făcut-o în Iaşi"

Opoziţia a taxat dur atât problemele ministrului cu limba romană, cât şi faptul că a citit de pe foaie în faţa comisiei.

Raluca Turcan: "Practic, nici dvs. nu sunteţi lăsat să vorbiţi prea mult de către majoritatea pe care o aveţi în spate, iar dacă sunteţi lăsat să vorbiţi, se roagă să citiţi. Pentru că am ajuns în momentul acela ruşinos ca mii de profesori din această tară să fie nevoiţi să-şi plece privirea când o persoană propusă în funcţia de ministru deschide gura "

Audierea a durat mai bine de o oră şi s-a terminat brusc, înainte ca viitorul ministru să poată să răspundă la întrebări importante. Ministrul Educaţiei a primit 22 de voturi ”pentru”, în timp ce 12 au fost ”împotrivă”.

Valentin Popa: "Învăţământul nostru este bun. Chiar foarte bun în anumite domenii, pe anumite programe de studiu, este excelentă şi este păcat că umbrim aceste valori ale învăţământului românesc printr-o scoatere în evidenţă a unor elemente nu atât de importante, cum ar fi plagiatele, mai ales că nu prevede nicăieri legea respectivă că trebuie să punem ghilimele la un text pe care îl preluăm. "

Declaraţia Ministrului Educaţiei vine după ce 30 de rectori din ţară au semnat o scrisoare prin care i-au arătat susţinerea. Unii dintre aceştia sunt acuzaţi de plagiat.

Valentin Popa este rectorul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava de 6 ani iar în PSD s-a înscris săptămâna trecută.

Mircea Dumitru i-a transmis ministrului Educaţiei să ia notă de demisia sa.

"Vă rog să luaţi notă de demisia mea din toate funcţiile pe care le ocup în cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU): membru în Consiliul General, preşedinte al Comisiei de Filosofie, membru al Comisiei de Filosofie. (...) Prezenţa mea în acest Consiliu ar fi total irelevantă şi ar induce unui observator imparţial de bună credinţă falsa impresie a unui acord de fond între viziunea dumneavoastră şi a mea cu privire la standardele eticii academice, în timp ce mie îmi este evident, urmărind declaraţiile publice de astăzi ale domniei voastre, că aş fi pus în situaţia de a accepta compromisuri care sunt inacceptabile. Am reflectat la nevoia de a pune în acord conduita mea publică şi asumarea unor funcţii în serviciul comunităţii academice cu valorile integrităţii profesionale în care continui să cred cu obstinaţie. Şi am ajuns la concluzia că un act salubru de minimă decenţă publică este să mă retrag din toate funcţiile asociate cu funcţionarea Ministerului Educaţiei", a explicat rectorul UB, în mesajul adresat ministrului şi postat pe Facebook.

Potrivit rectorului Universităţii Bucureşti, în prezent lucrurile au luat "o întorsătură grotescă".

Mircea Dumitru a adăugat că prezenţa sa în continuare în consilii ale ministerului "ar dăuna" mult propriei sale sănătăţi sufleteşti în condiţiile în care demnitatea publică ocupată cândva de Spiru Haret îi revine unui universitar, care este şi rector, iar acesta "suferă dramatice episoade de luptă infantilă cu gramatica de bază a limbii române".

"Atunci când demnitatea publică ocupată cândva de Spiru Haret îi revine unui universitar care este şi rector, iar acesta suferă dramatice episoade de luptă infantilă cu gramatica de bază a limbii române şi ar trebui, mai degrabă, să 'pună mâna' pe o carte elementară de sintaxă şi de semantică a frazei, decât să gestioneze o responsabilitate uriaşă pentru copiii şi viitorul acestei ţări, ... ei bine! în astfel de circumstanţe, prezenţa mea în continuare în consilii ale ministerului ar dăuna mult propriei mele sănătăţi sufleteşti", a transmis el.

