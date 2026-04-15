Unii se tem că recolta va fi mult mai slabă decât cea de anul trecut, iar din această cauză în piețe vor ajunge mai puține fructe autohtone și mai târziu.

Trei dimineți consecutive cu minime sub zero grade au uscat o bună parte a florilor de cireș din această livadă din județul Bistrița-Năsăud. Petalele sunt în mare parte ruginii, de parcă au fost arse. Pomicultorul estimează că aproape 90% din cultură este compromisă.

Reporter: „Ați făcut fum?”

Zsolt Kő, pomicultor: „Am făcut, dar nu în prima noapte, și atunci a fost mai frig, atunci au fost minus cinci.”

În Maramureș, temperaturile au scăzut, spun meteorologii, până la minus 7 grade Celsius. Piersicii erau în plină floare.

În anii buni, de pe un hectar de livadă erau recoltate aproape zece tone de fructe, spune pomicultorul. Acum speră să adune măcar un sfert.

Marian Ioan, pomicultor: „Am încercat cu fum, am folosit paie și rumeguș de lemn. Din păcate, rezultatul a fost extrem de limitat. Asta e vremea, facem tot ce ține de noi.”

Florile de cais arată la fel.

Chiar dacă nu a fost la fel de frig ca în centrul și nord-vestul țării, la Dăbuleni unii cultivatori de pepeni au acoperit plantele cu folii termice, peste cele din plastic.

Cei care nu au apucat să își protejeze cultura spun că pepenii se vor coace cu aproximativ două săptămâni mai târziu.

Cristi Ene, fermier: „Le oprește creșterea, când vine frigul în ele nu le face decât să le îngălbenească.”

Alin Dobrei, profesor Universitatea pentru Științele Vieții Timișoara: „Speciile care au fost prinse în toiul înfloritului sau la începutul legării fructelor au fost afectate. Asta înseamnă pierdere de producție sau chiar mai grav poate să însemne pierderi de lemn sau pierderi de muguri. Poate să existe și o întârziere de producție.”

Administratorii unei livezi cu cireși din Cluj-Napoca spun că au reușit să își salveze o mare parte din viitoarea recoltă, după ce au aprins 4.000 de lumânări timp de două nopți.

Investiția s-a ridicat la 40.000 de euro.