Recolta bogată de roșii a scăzut prețul. Producătorii se plâng că nu pot vinde marfa. „Nu pot să scap de ele”

Mulți dintre fermieri spun că își vând marfa cu 1 leu sau doi, numai că să scape de ea. Cu toate acestea în piețe și magazine găsim de cumpărat roșii cu peste 5 lei kilogramul.

Explozia de roșii are legătură și cu Programul Tomata în care s-au înscris tot mai mulți agricultori, peste 25.000 anul acesta.

Ascunși de soarele arzător sub umbrele și cu lăzile încărcate cu roșii la picioare, mai mulți fermieri din zona capitalei speră să își vândă marfa în piața Pucheni.

Oamenii stau umăr la umăr, cât e ziua de lungă și se roagă ca cineva să le cumpere roșiile chiar și la prețuri mici. E un scenariu care se repetă în fiecare vară.

Comerciant: „1 leu 50. E mic, e mic. Acum 10 ani tot prețul ăsta era.

Reporter: De ce continuați dacă în fiecare an rămâneți cu ele?

Comerciant: Dacă asta am învățat...Asta am învățat. Ce să facem, de ce să ne apucăm?”

Iar clienții care apar aleg roșiile mari și frumoase.

Cumpărător: „Sub aia, sub aia, că nu a stat în soare.”

Reporter: „Ați luat ceva roșii.

Bărbat: Da, 40 de kilograme.

Reporter: Cât ați dat pe kilogram?

Bărbat: 3 lei. Fac bulion.”

În piețe și magazine roșiile se vind în medie cu 8 -10 lei. Se întâmplă asta pentru că intervin intermediarii care, la rândul lor, mai pun la preț ca să iasă pe profit.

Explozia de roșii de pe piață are două explicații. Vremea extrem de caldă coace fructele mai repede, iar agricultorii nu țin pasul cu vânzarea.

Totodată, roșia este una dintre puținele legume subveționate de stat, așadar fermierii aleg să o cultive ca să prindă cei 3.000 de euro pe care autoritățile îi oferă cultivatorilor.

Reporter: „Dumneavoastră ați aplicat?

Comerciant: Sigur că da. Toată lumea. Și s-au pus foarte multe tomate.

Reporter: Și e rentabil într-un final?

Comerciant: Este un ajutor pentru noi, vă dați seama.

Reporter: Da, dar uitați că acum stați cu ele.

Comerciant: Mai am 15 baxuri și nu pot să scap de ele.”

Anul acesta în programul tomata s-au înscris cu 3.000 de fermieir mai mulți decât anul trecut.

Am ajuns, așadar, la peste 25.000 de agricultori care produc roșii în același timp pentru consumatorii din România. Acestei cantități i se adaugă și marfa care vine din import.

În solariile lui Cristian Dumitrescu se coc numai în luna iunie în jur de 7.000 de tone de roșii. Deși vinde și în magazine marfa e prea multă.

Cristian Dumitrescu, agricultor: „Eu am o relație, am un contract cu un retailer, spre norocul meu să zic așa. Dar nici așa nu fac față producției. Am pierderi și prețul este mic și pentru mine ca pentru toată lumea.”

Jumătate din ce culege acum vinde cu 2 lei pe kilogram. Pe restul...

Cristian Dumitrescu, agricultor: „O să le dăm la prieteni, la neamuri. Dacă la Pucheni cele mai frumoase sunt 2 lei, pe astea nu le dai nici degeaba, nu? Nu le ia nimeni. Dacă ar fi fost scumpe astea, 4,5 lei, atunci mai luai și pe astea 1 leu, doi.”

Ministerul Agriculturii estimează că fermierii înscriși în programul Tomata produc cel puțin 70.000 de tone de roșii.

