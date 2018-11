Recidivistul care a atacat o tânără în scara blocului a scăpat cu "marea eliberare" a lui Toader

Un atac violent filmat într-o scară de bloc din Alba Iulia, şochează opinia publică: un recidivist urmăreşte o tânără, pândeşte momentul prielnic, profită că, aşteptând liftul, faţă de 20 de ani nu era atentă la el, şi o loveşte cu brutalitate.

Individul în vârstă de 33 de ani a intrat în scara blocului din Alba Iulia, în spatele fetei. Alte două persoane, cu sacoșe-n mâini, se afla înaintea lor şi intră în lift, iar tânăra rămâne în aşteptare. Studentă la educaţie fizică, merge în vizită la o prietenă şi este atentă la telefonul mobil, ignorându-l pe bărbat.

Agresorul profita de asta, o loveşte cu o brutalitate extremă, iar fata se prăbuşeşte inconştienta. Atacatorul apuca telefonul care căzuse pe podea şi o caută apoi prin buzunare. Pune mâna pe portofelul victimei şi dispare.

Poliţiştii au reuşit să refacă filmul întâmplării, şi vizionat imaginile şi au reuşit să-l prindă pe suspect. Un individ cu un istoric bogat în fapte de violenţă.

Reporter: “De ce ai lovit-o? Ai aşteptat să rămână singură?“

Recidivist: “Pe cine?”

Reporter: “Pe fată.“

Recidivist: “Nu ştiu nimic despre ce este vorba, nu ştiu absolut nimic. A venit poliţia la mine acasă şi am crezut că sunt vagabonzi. Nu ştiu nimic, nu am lovit pe absolut nimeni, am fost adus aici să mi se aducă la cunoștință ce şi cum.”

Comisar Luminiţa Prodan, purtător de cuvânt IPJ Alba: "Suspectul şi-a recunoscut fapta şi urmează să fie prezentat astăzi pentru dispunerea măsurilor legale".

Individul fusese eliberat din închisoare în urmă cu doar două luni. În 2012 s-a ales cu două condamnări, una în Grecia şi una în România şi a primit în total 11 ani de închisoare pentru tentativă de viol, furt calificat şi conducere fără permis. În 2017 Judecătoria Sectorului 4 din Bucureşti a admis să i se reducă pedeapsă primită în Grecia, însă bărbatul trebuia să fie eliberat abia în 2021.

Însă de două luni este liber - în baza legii privind recursul compensatoriu, aşa-numita "mare eliberare" promovată în mandatul lui Tudorel Toader la ministerul Justiţiei. Poliţiştii l-au recunoscut imediat ce au vizionat filmarea cu atacul din fata ascensorului. Magistraţii urmează să decidă dacă va fi arestat preventiv.

În ceea ce-o priveşte pe fata atacată, medicii spun că ea va rămâne cel puţin două zile internată în spital pentru investigaţii neurologice.

